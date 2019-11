Týden v číslech

Pondělí

7%

digitální daň pro velké internetové firmy schválila vláda. Do státního rozpočtu by to podle odhadů ministerstva financí mohlo přinést pět miliard korun ročně. Dani by měly podléhat internetové firmy s globálním obratem nad 750 milionů eur, které budou mít na území Česka roční obrat za uskutečněné zdanitelné služby minimálně 100 milionů korun. Daň se tak dotkne hlavních globálních hráčů, jako jsou Google, Facebook, Amazon či Apple.

Úterý

22

českých restaurací vyznamenalo nakladatelství Toplife Czech třemi zlatými lvy. Nově je mezi nimi Field, George Prime Steak a La Degustation Bohême Bourgeoise. Naopak si pohoršily restaurace Aromi, Augustine Restaurant a Grand Cru Restaurant. Autoři ocenění se nechali inspirovat francouzskými michelinskými hvězdami. Pro příští rok získalo 106 restaurací alespoň jednoho lva, což znamená výbornou kuchyni, dva vrcholnou gastronomii a tři lvy by měly být zárukou neobyčejného zážitku.

Středa

374 400 000

korun činí tržby výrobců počítačů a elektroniky. Meziročně tak vzrostly o 10,4 procenta. Vývoz vzrostl meziročně o 17 procent, dovoz se zvýšil o 13,2 procenta.

Čtvrtek

81%

malých a středních podniků v Česku nemá mezi IT zaměstnanci ani jednu ženu. Podle Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) je tak ČR na předposledním místě v tomto ukazateli, poslední je Maďarsko.

Pátek

13.

místo patří české metropoli v žebříčku kvality života. Na prvním místě se umístil Curych. Praha získala výjimečně dobré postavení v žebříčku především díky bezpečnosti a počtu lékařů. Hlavní město má podle D&L Partners jednu z nejhustších sítí ordinací na celém světě.

Sobota

55%

Čechů se domnívá, že by v ideálním poledním menu v restauracích mělo být alespoň jedno české jídlo. Přes 40 procent by pak chtělo polévku zdarma nebo za zvýhodněnou cenu. Uvádí to průzkum firmy Up ČR, která provozuje stravenky Chéque Déjeuner, mezi 525 respondenty. Bezmasé jídlo by mělo být v menu podle 27 procent odpovídajících, chce ho skoro třetina žen.

Neděle

70

slaví Dívka na koštěti, známá zpěvačka Petra Černocká.