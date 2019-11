Týden v číslech

Pondělí

24%

příjmu utratí Češi za jídlo. Před 30 lety to byla více než třetina. Podle analýzy České spořitelny čistý příjem průměrného obyvatele ČR včetně dětí a důchodců stoupl od roku 1989 o více než 600 procent z necelých 2000 Kč na více než 15.000 korun v roce 2018.

Úterý

100

let existence oslavil Archeologický ústav AV ČR v Praze. Podle jejího ředitele Jana Maříka sto přineslo stovky zajímavých příběhů. V současnosti 90 procent činnosti ústavu tvoří záchranné archeologické výzkumy, které jsou vyvolané stavební činností.

Středa

100 000 000

korun investuje letos Česko v Etiopii. Jde především o projekty v rámci rozvoje venkova, zemědělství, boje se suchem či vzdělávání.

Čtvrtek

235

eur za m2 dosáhla měsíční výše nájmu v pražské ulici Na Příkopě. V každoročním žebříčku společnosti Cushman & Wakefield Main Streets Across The World 2019 se Česká republika již podruhé dostala do první dvacítky zemí řazených podle nejdražší nákupní ulice. Je jedinou zemí v regionu střední a východní Evropy, která se mezi top 20 letos dostala, a potvrzuje tak absolutně dominantní pozici na středoevropském trhu.

Pátek

81%

českých podnikatelů a manažerů považuje korupci za velký problém. Čtyři z deseti ji považují za překážku v podnikání. Na 35 procent českých podnikatelů a manažerů uvedlo, že bez úplatku není možné získat veřejnou zakázku. Po každém pátém respondentovi byl v souvislosti s veřejnou zakázkou požadován úplatek.

Sobota

20

let slouží veřejnosti Aquacentrum Letňany Lagoon. V době otevření to byl první pražský akvapark.

Neděle

80.

výročí perzekuce českých studentů německými okupanty v roce 1939. Nacisté tehdy nařídili uzavření všech českých vysokých škol, devět studentů bylo popraveno a 1200 vysokoškoláků deportováno do koncentračních táborů. Z rozhodnutí mezinárodního studentského sněmu z roku 1941 se 17. listopad slaví jako Mezinárodní den studentstva.