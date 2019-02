Týden v číslech

Pondělí

20 000 000 000

korun dluží Praha k tomuto datu. Do roku 2023 by měla metropole stávající úvěry umořit na čtvrtinu. Přitom dvě největší připravované investice – metro D a dostavba vnitřního okruhu - vyjdou město téměř na sto miliard korun.

Úterý

208

lidí nově nakažených virem HIV za loňský rok byl nejnižší počet za posledních sedm let. Ubylo i nových případů smrtelného onemocnění AIDS, které vir HIV způsobuje, a to o třetinu na 35. Oznámil to Státní zdravotní ústav.

Středa

463 000 000

na odměnách za půl roku vyplatila svým zaměstnancům současná vláda Andreje Babiše. To je o téměř 10 milionů víc, než kolik rozdal kabinet bývalého premiéra Bohuslava Sobotky v posledním půl roce svého vládnutí. Český rozhlas zmapoval mimořádné bonusy na všech ministerstvech a Úřadu vlády vyplacené ze státního rozpočtu.

Čtvrtek

45 300 000 000

korun více získala Česká republika v loňském roce z rozpočtu Evropské unie, než do něj odvedla. Informovalo o tom ministerstvo financí.

Pátek

10%

Jízdenky na vlak, autobus, říční provoz nebo lanovku jsou od února daněny nižší sazbou DPH – deseti namísto dosavadních patnácti. Podle Starostů a nezávislých, kteří novelu zavedli, by mělo dojít je snížení cen jízdného, kritici opatření takový efekt zpochybňují.

Sobota

90

nedožité výročí narození režisérky Věry Chytilové, která patřila k legendám české nové vlny. Mezi její slavní filmy patří Sedmikrásky, Faunovo velmi pozdní odpoledne, Kalamita nebo Hra o jablko.

Neděle

5 500 000

návštěvníků přilákaly v roce 2018 hrady a zámky ve správě Národního památkového ústavu. Nejnavštěvovanějšími objekty byly zámky Český Krumlov, Lednice a Hluboká.