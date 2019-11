Týden v číslech

Pondělí

32,6%

dotací na období 2014 – 2020 proplatila do konce září Evropská komise Česku. Jde o 201,4 miliardy korun z celkově přidělených 617,9 miliardy Kč. Podle analytiků se čerpání sice zlepšuje, v porovnání s ostatními zeměmi EU je však podprůměrné.

Úterý

230

hodin strávily loni české firmy daňovými povinnostmi. Vyplývá to z údajů pro Světovou banku. V placení daní, které zahrnuje daňovou zátěž firem i další ukazatele, ČR skončila na 53. místě ze 190 zemí světa.

Středa

60

let oslavilo divadlo Semafor. Při této příležitosti vydá hudební vydavatelství a nakladatelství Českého rozhlasu radio-album „SE MA FOR 60“ s písněmi Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého v úpravě Milana Dvořáka. Jako bonus do něj svými vzpomínkami, úvahami i díky přispělo 60 osobností nejen z oblasti umění. Mezi nimi například operní pěvkyně Soňa Červená, herec a spisovatel Zdeněk Svěrák nebo jaderná fyzička Dana Drábová.

Čtvrtek

1 721 000 000 000

korun činí dluhy českých domácností u bank a družstevních záložen. Ve srovnání s loňským zářím byly vyšší o 101,4 miliardy korun. Vyplývá to z údajů, které zveřejnila Česká národní banka.

Pátek

25

let se v Česku provádí transplantace pupečníkové krve. Vůbec poprvé byla provedena v nemocnici v pražském Motole.

Sobota

4/5

Čechů udržují tradici svátku zemřelých. Památku zesnulých většina uctí návštěvou hřbitova, ale jen zhruba pětina lidí se na něj vydá přesně na Dušičky, tedy 2. listopadu. 83 % považuje tento svátek za důležitý, ale na rozdíl od většiny sousedních zemí by ani Svátek všech svatých, ani Památku zesnulých nezařadily mezi státem uznané svátky.

Neděle

35

let už slouží Pražanům i návštěvníkům metropole stanice linky C pražského metra - Vltavská a Nádraží Holešovice (v době slavnostního otevření se stanice jmenovala Fučíkova).