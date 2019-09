Týden v číslech

Pondělí

10%

školáků, kteří to mají do školy méně než ½ kilometru, vozí do školy matky. Uvedla to organizace Pražské matky u příležitosti startu kampaně Pěšky do školy.

Úterý

1:1

remizovali fotbalisté Slavie v úvodním duelu základní skupiny Ligy mistrů proti Interu Milán. V základní hrací době se Pražané dokonce ocitli blízko senzaci, když na San Siru vedli. Římané ovšem v prodloužení dokázali vyrovnat.

Středa

10%

staveb v Česku je v současnosti zahájeno bez stavebního povolení, takzvaně načerno. Podle nového stavebního zákona, jehož věcný záměr vláda v červnu schválila, bude každá černá stavba odstraněna na náklady státu. Na setkání s novináři to řekla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO). Nový stavební zákon má urychlit a zjednodušit povolování staveb.

Čtvrtek

3000

let starou vesnici objevili archeologové v Modřišicích u Turnova. Našli například keramické a metalurgické pece a doslova moře keramiky. Už před třemi tisíci lety naši předci pili nápoje ze šálků s ouškem, jako my teď kávu nebo čaj.

Pátek

195

zemí včetně Česka se zapojilo do protestu studentů za ochranu životního prostředí. K předchozí iniciativě mladých Friday for Future se tentokrát zapojili i dospělí. Zároveň odstartoval Týden pro klima, který nabídne kromě protestních shromáždění i vzdělávací, debatní či kulturní program.

Sobota

125.

Výročí vydání první obuvnické licence Antonínu Baťovi.

Neděle

78 000 000

zaplatili před časem v dražbě majitelé za dílo obraz Františka Kupky Plochy příčné II., které mohla veřejnost vidět o víkendu na zámku Opočně poprvé po padesáti letech. Nejdražší vydražený obraz tohoto umělce ukázal majitel ve Výstavní síni Františka Kupky a Luboše Sluky na prvním nádvoří zámku.