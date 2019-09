Týden v číslech

Pondělí

335 000 000 000

korun půjde příští rok na zdravotní péči. Podle Eurostatu vydává Česko na zdravotnictví kolem sedmi procent HDP. V roce 2016 to bylo 7,1 procenta. V EU výdaje dosahovaly v průměru 9,9 procenta HDP. Na všechny druhy péče půjde příští rok v průměru o 5 procent víc než letos. Jen u domácí péče to bude skoro o 16 procent. Podle odborů je to málo, na domácí péči by mělo jít 40 procent.

Úterý

11 000 000 000

korun se ročně vybere v Česku na mýtném. Od prosince má tento byznys převzít sdružení CzechToll ze skupiny PPF. To začalo testovat systém pro výběr mýta přes satelit. Přechod na nový mýtný systém provázejí soudní spory, které vede stávající správce systému společnost Kapsch s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Středa

155%

růst prodaného kakaa za loňský rok potvrzuje celkový nárůst prodeje fairtradových surovin a výrobků, které vznikly za férových podmínek. Množství prodaného kakaa se loni proti předchozímu roku zvýšilo o 155 procent, celkem se prodalo 1420 tun kakaových bobů. Bavlny se prodalo dokonce o 317 procent víc, kávy o 37 procent a čaje o 214 procent.

Čtvrtek

18 000

korun činí průměrná cena na osobu a týden za letní dovolenou. Zájem o letní zájezdy prodávané cestovními kancelářemi byl letos rekordní, podle Asociace cestovních kanceláří ČR stoupl meziročně až o pětinu. Za zvýšením ceny je lepší ekonomická situace Čechů, kteří si více připlácejí za čtyř- a pětihvězdičkové hotely, případně za služby. Nejprodávanějšími leteckými destinacemi bylo Řecko, Egypt, Turecko, Španělsko a Bulharsko. Nejvíc Čechů ale stále jezdí do Chorvatska.

Pátek

1 600

animovaných filmů. Taková byla konkurence na studentských Oscarech. Vyhrál ho animovaný film z Česka o vztahu mezi otcem a dcerou. Jeho autorka Daria Kaščejevová se narodila v Tádžikistánu a studuje na pražské FAMU. Tuto cenu získaly od roku 1989 už tři studentské filmy z Česka. Slavnostní vyhlášení studentských Oscarů bude 17. října v Los Angeles.

Sobota

770.

výročí povýšení Ústí nad Labem na královské město oslavili na severu Čech koncerty, divadelními představeními, workshopy a ukázkami historických řemesel. Ačkoli počátky osídlení Ústecka sahají hluboko do mladší doby kamenné, první písemný doklad o hradišti Ústí pochází z roku 1056 nebo 1057. Zmiňuje se o něm zakládací listina kapituly při kostele sv. Štěpána v Litoměřicích.

Neděle

180

let uplynulo od zahájení výstavby Měšťanského pivovaru v Plzni, předchůdce Plzeňského prazdroje. Desítky pivovarů se už brzy zapojí do Dnů českého piva. Navaří Svatováclavské speciály, budou se konat se setkání se sládky či prohlídky běžně nepřístupných pivovarských prostor. Tradice Dnů českého piva byla založena v roce 2013 na počest svatého Václava, hlavního patrona české země.