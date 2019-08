Týden v číslech

Pondělí

67

Podle nové analýzy ministerstva práce by Česká republika měla přistoupit k dalšímu zvýšení věku odchodu do důchodu. Aby byla zajištěna stabilita financování důchodového systému, lidé narození v roce 1994 by měli odejít do důchodu v 67 letech. Vláda premiéra Babiše ale zvyšování důchodového věku zatím nechystá.

Úterý

54

Ornitologové letos předali policii už 54 zabitých dravých ptáků. Zabití chráněných druhů je trestným činem, policii se ale zatím nepodařilo odhalit žádného pachatele. Mezi zabitými je i 14 přísně chráněných orlů mořských. Někteří ptáci byli zastřeleni z brokovnic, nejčastější příčinou úmrtí je pozření jedovatých návnad nastražených na lišky, vydry nebo kuny.

Středa

1,6

Sucho do budoucna těžce poškodí českou ekonomiku. HDP Česka se může snížit až o 1,6%. Ročně by tak země přišla minimálně o 80 miliard korun. Pesimistické odhady hovoří až o ztrátě 240 miliard. K těm výsledkům se dopočítali experti z Centra pro vodu, půdu a krajinu České zemědělské univerzity.

Čtvrtek

4 000 000

Historicky nejvyšší odškodnění za poškození dobrého jména vysoudila vdova po prezidentu Václavu Havlovi Dagmar. Za tvrzení, že Dagmar Havlová udržovala milenecký poměr v době, kdy ji umíral manžel, ji podle rozhodnutí Vrchního soudu musí nakladatelství Bauer Media zaplatit kompenzaci ve výši 4 miliony korun.

Pátek

2,68

Průměrná úroková sazba hypoték v červenci klesla na 2,68%, což je nejméně od října loňského roku. Snížení úroků přispává k mírnému oživení zájmu o hypotéky. Ten strmě klesl v závěru loňského roku kvůli zpřísněným podmínkám pro poskytování úvěru a také v souvislosti s vysokými cenami nemovitostí. Nedávný průzkum ukázal, že při srovnání průměrných výdělků a cen nemovitostí jsou pražské byty nejdražší v Evropě.

Sobota

5593

Už 15 let nebo přesně 5593 dní, uplynulo od chvíle, kdy se Česká republika zavázala přijmout nadnárodní valutu euro. Přechod od koruny k euru je však stále v nedohlednu. Vláda nepřijala žádný konkrétní plán. Není vyloučeno, že eurem nebudeme platit ani za dalších 5593 dní.

Neděle

53

53% Čechů považuje za zbytečné psát závět. Zájem o sepsání závěti nicméně stále roste. Podle údajů Notářské komory jich bylo v prvním pololetí sestaveno téměř 15 tisíc, loni to bylo 21 tisíc za celý rok.