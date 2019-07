Týden v číslech

Pondělí

135

Letní výuky češtiny v Brně se zúčastní 135 studentů ze 42 zemí. Po čtyři týdny se budou cvičit v české gramatice i výslovnosti a poznávat literaturu. Na programu mají i několik výletů, třeba do Beskyd, Telče nebo vinného sklepa v Bořeticích na Břeclavsku. Účastníci školy jsou například potomci emigrantů nebo studenti bohemistiky či lingvistiky. Dalších 111 studentů přijelo pilovat své znalosti češtiny do Olomouce. V lavicích usedli lidé různého věku, mezi nejmladším a nejstarším účastníkem je rozdíl 54 let.

Úterý

1584

Příliv rumunských podnikatelů do Česka pokračuje. Mezi zahraničními vlastníky českých firem jsou v posledních letech nejaktivnější. V ČR aktuálně ovládají 1584 firem, o 227 procent více než v roce 2014. Nejvíc rumunských firem má sídlo v Praze a nejčastěji podnikají ve službách, obchodu, pronájmu a správě nemovitostí či stavebnictví. Rumunští majitelé českých firem jsou v pořadí nejčastějších zahraničních vlastníků na 15. místě před Bělorusy a za Švýcary.

Středa

70 procent

Alespoň jednou měsíčně sportuje 70 procent Čechů, minimálně jednou týdně se sportu věnuje 53 procent lidí. Pravidelnému pohybu s frekvencí alespoň třikrát do týdne či více se oddává 22 procent obyvatel. Vyplývá to z průzkumu společnosti MultiSport Benefit. Nejoblíbenější sportovní disciplínou je u Čechů turistika se 48 procenty. Druhé místo představuje cyklistika, kterou favorizuje 40 procent lidí. Pomyslný bronz představuje plavání, které preferuje 36 procent dotazovaných. Na čtvrtém místě skončil běh, který má rádo 24 procent respondentů.

Čtvrtek

2

V zámeckém příkopu v Českém Krumlově přibyli dva noví medvědi. Jde o dvouleté sourozence, které zabavila Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) dovozci, který pro jejich import z Ruska neměl potřebná povolení. Na českokrumlovském zámku se medvědi chovají nejméně čtyři století. Od roku 1707 jsou v příkopu mezi prvním a druhým nádvořím. Tradice chovu medvědů se na zámku odrazila i ve výtvarném umění či na náhrobcích. Podobně jako teď stát zachránili dříve medvědy krumlovští šlechtici.

Pátek

100

Sta roků se v dožívá doyen české astronomie Luboš Perek. Do dějin se zapsal jako člověk, který pomohl definovat kosmický prostor, jako první upozornil na problematiku kosmického smetí a byl zároveň učitelem významných československých astronomů, jako je například Luboš Kohoutek či Jiří Grygar.

Sobota

5000

Pět tisíc nabíjecích stanic pro elektromobily chce mít Praha do roku 2030. Většinu chce magistrát vybudovat pomocí modernizace lamp pouličního osvětlení, další plánuje stavět energetická firma PRE. Zatím je v metropoli 250 veřejných nabíječek. Počet elektromobilů na českých silnicích se nyní blíží třítisícové hranici.

Neděle

41.500

Za luxusní dovolenou jsou Češi ochotni průměrně utratit 41.500 korun na osobu. Pokud se na ni vydají, nejčastěji míří do Asie, jde o Spojené arabské emiráty, Maledivy, Thajsko, Bali a Vietnam. Vyplývá to z dat cestovní kanceláře Zanzo, která se na luxusní dovolené v exotických zemích specializuje. Klientů, kteří si chtějí za mimořádné zážitky zaplatit a vyhnout se davům turistů, podle ní přibývá. I další cestovní kanceláře potvrzují, že častěji připravují dovolené na přání, a individuální ceny se pak šplhají i do jednotek milionů korun. Podle cestovní agentury Invia pojedou v lednu 2021 dva klienti na plavbu kolem světa. Bude trvat 119 dní a jednoho vyjde přes půl milionu korun. Velmi oblíbené u luxusních zážitků jsou podle Petra Šatného z CK Alexandria také VIP lekce vaření pokrmů, které jsou pro danou destinaci tradiční.