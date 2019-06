Týden v číslech

Pondělí

2 660 000

daňových přiznání k dani z příjmu odevzdali k tomuto datu lidé a firmy v Česku. Z toho firmy odevzdaly zhruba 406.000.

Úterý

10%

malých a středních podniků má plně automatizovanou výrobní linku. Čtvrtina firem plánuje do pěti let robotizovat výrobu, brzdí je však nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos pro Asociaci malých a středních podniků a živnostníků.

Středa

895 000 000 000

korun činí objem zahraničního kapitálu v českých firmách. V květnu tak meziročně klesl o 15 procent, tedy o 153 miliard. To je nejnižší hodnota od roku 2011. Zahraniční subjekty tak ovládají necelých 36 procent z celkového základního kapitálu českých firem. Největšími investory zůstávají Němci.

Čtvrtek

0

Praha chce být do roku 2050 bezuhlíková. Zhruba za rok chce mít magistrát hotový plán konkrétních opatření na snížení emisí CO2 i s jejich harmonogramem. Opozice kritizuje závazek pro nekonkrétnost.

Pátek

5,3 %

středoškoláků nezvládlo napoprvé maturitní písemné práce z češtiny. Počet neúspěšných maturantů se tak opět zvýšil. Více studentů oproti loňsku propadlo i ze slohu v cizích jazycích. Nejvíce si pohoršili u němčiny, kde jich písemnou zkoušku nesložila pětina. V angličtině nenapsalo práci úspěšně 2,3 procenta maturantů.

Sobota

70

slaví dokumentaristka Helena Třeštíková, která velmi krátce působila v roce 2007 i jako ministryně kultury. Třeštíková je jednou z prvních dokumentaristek na světě, která se začala věnovat náročné časosběrné tvorbě. Dokumenty jako Manželské etudy, Marcela, René nebo Katka získaly celou řadu ocenění. Třeštíková také od roku 2002 vedla na FAMU tvůrčí dílnu.

Neděle

35

let uplynulo návratu posledních 20 rukojmí, která patnáct měsíců zadržovaly angolské jednotky UNITA. Jeden ze zadržovaných v zajetí zemřel.