Týden v číslech

Pondělí

10%.

navýšení spotřební daně z cigaret a tabáku schválila vláda. Stoupnout by měla od příštího roku také spotřební daň z lihu, a to zhruba o 13 procent. Zvýšit by se měla také daň z některých hazardních her.

Úterý

21

start-upů vstoupilo do kosmického inkubátoru v ČR. Kosmický inkubátor ESA BIC Prague byl založen v roce 2016 jako součást sítě podnikatelských inkubačních center Evropské kosmické agentury (ESA). Tato centra poskytují zázemí a podporu inovačním technologickým start-upům, které pracují s kosmickými technologiemi, dále je rozvíjí a hledají jejich komerční využití.

Středa

924.

soutěžní zápas a zároveň úplně poslední v profesionální kariéře odehrál brankář Petr Čech. Šlo o smutnou tečku za vynikající kariérou. Od Chelsea dostal čtyři góly (1:4) a trofej mistra Evropské ligy v barvách Arsenalu nezískal.

Čtvrtek

63%

firem nezveřejnilo finanční výkazy a vyhýbají se tak plnění informační povinnosti. V posledních pěti letech výsledky svého hospodaření nepublikovala každá třetí firma.

Pátek

2,6%

činí meziroční růst ekonomiky v letošním prvním čtvrtletí.

Sobota

31,9°

je dosud nejvyšší naměřená teplota první červnový den. Rekordní teplo bylo v roce 1927. Teplo bylo také loni, kdy nové teplotní rekordy padly na 18 ze 147 stanic. Nejchladněji bylo naopak v roce 1977, kdy se ručička teploměru vyšplhala na pouhých 4,2°C.

Neděle

115

let od narození legendárního brankáře Františka Pláničky. Jeden z nejlepších světových brankářů nastupoval celý život v dresu Slavie. Zemřel v roce 1996.