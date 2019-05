Týden v číslech

Pondělí

6 000 000 000

korun by mohly přispět banky v příštím roce do vznikajícího Národního rozvojového fondu. Ten by měl sloužit k zajištění financování strategických vládních priorit. Podle premiéra Babiše by zakladateli fondu byly čtyři největší bankovní ústavy v Česku.

Úterý

2,6%

by podle OECD měl být letošní výsledek růstu české ekonomiky. Oproti loňskému roku jde o zpomalení o 0,3% procenta. OECD vyzvala českou vládu k investicím do budoucího růstu. Zapotřebí jsou podle ní například investice do vzdělávání a do dopravní infrastruktury, zejména do silnic a dálnic, které by zemi lépe propojily s důležitými obchodními partnery.

Středa

1 250 000 000 000

korun činí zahraniční kapitál v českých firmách. Tvoří tak 60 procent jejich veškerého kapitálu. Zhruba bilion korun pochází ze zemí EU. Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF.

Čtvrtek

712

případů nakažených klíšťovou encefalitidou za loňský rok. Jde o vůbec nejvyšší počet v rámci zemí EU. Víc nakažených ve světě zaznamenalo jen Rusko.

Pátek

841

kandidátů se ucházelo o přízeň českých voličů při hlasování do Evropského parlamentu. V něm nakonec zasedne 21 zástupců z Česka.

Sobota

1434

je datum, které musí znát každý český školák. Právě v tomto roce se odehrála slavná bitva u Lipan. Rekonstrukce bitvy na Lipské hoře, poblíž Mohyly u obce Vitice, připomněla události staré několik století. Diváci si mohli prohlédnout zbraně a zbroj. Prohlédnout si pěchotu i rytíře doby husitské.

Neděle

60

slaví švédská horolezkyně českého původu Tina Sjörgenová, narozená jako Olga Maříková. V roce 2002 zdolala jako první žena světa "tři póly" Země (severní a jižní pól a nejvyšší horu světa Mount Everest).