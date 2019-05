Týden v číslech

Pondělí

100 000 000 000

korun by mohlo jít v příštích deseti letech do modernizačního fondu z prodeje emisních povolenek. Na setkání lídrů ve stavebnictví to řekl ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Prostředky z fondu by měly být investovány do projektů a technologií vedoucích ke snižování emisí.

Úterý

15%

Čechů je vysloveně prounijních. Naopak zhruba 18 procent občanů je vůči Evropské unii vysloveně negativních. Obecně Podle ředitele Ústavu empirických výzkumů STEM Martina Buchtíka jsou obecně pro Čechy evropská témata vzdálená a nezajímavá.

Středa

90

let od vydání první gramofonové desky s českou nahrávkou - vlasteneckého pochodu Hoši od Zborova od Karla Hašlera - oslavila společnost Supraphon, nástupce firmy Ultraphon.

Čtvrtek

13 900 000 000

vydělala čtveřice největších bank v Česku v prvním čtvrtletí letošního roku. Je to o šest procent meziročně více.

Pátek

70

narozeniny oslavil zpěvák, herec, moderátor, basový kytarista a tanečník Jiří Korn.

Sobota

120

let už existuje Český olympijský výbor. S mírně odlišným názvem Český výbor pro hry olympijské ho založil Praze Jiří Guth-Jarkovský.

Neděle

110

výročí narození britského makléře sira Nicholase Wintona. Ten v roce 1939 transporty z Prahy do Británie zachránil život 669 většinou židovským dětem. Zemřel v roce 2015.