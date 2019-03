Rekordní počty cestujících, nový kamerový systém, čekárny i reklamační kiosky. Letiště Václava Havla čekají změny

Letiště Václava Havla zároveň intenzivně pracuje na dlouhodobých rozvojových plánech.

„Do nich patří například nová paralelní dráha nebo rozšířený terminál 2. Poté, co paralelní dráhu dostavíme, což by mělo být někdy po roce 2026, tak by se měla kapacita letiště navýšit na 21 milionů odbavených cestujících," řekl v rozhovoru pro Rádio Praha Roman Pacvoň, mluvčí Letiště Praha.

„Terminál 2 budeme rozšiřovat po etapách. Na první etapě bychom chtěli začít pracovat zhruba někdy v roce 2024 s tím, že v roce 2027 by měla stát první rozšířená část terminálu. Třetím velkým celkem, který chceme rozvíjet, je veřejná, venkovní část letiště. Jedná se například o prostor takzvaného přednádraží, což jsou vlastně prostory před oběma terminály."

Praha jako cílová destinace

Podíl tranzitních cestujících je na letišti Václava Havla poměrně malý, na zvyšující se zájem o něj tudíž nemá zásadní vliv. Růst letiště je podle jeho mluvčího způsoben hned několika faktory.

„Ekonomice se daří, lidem se daří, utrácejí za cestování. Do České republiky také přicházejí nové letecké společnosti. Daří se nám společně s aerolinkami navyšovat kapacity, zvyšovat počet frekvencí do jednotlivých destinací. Tím samozřejmě také roste konkurence. Rostoucí konkurence znamená nižší ceny letenek, a to vše potom působí na cestující a způsobuje zvyšující se zájem lidí o létání."

Nejvytíženější jsou linky do Velké Británie

Největším trhem je Velká Británie.

„V loňském roce jsme na linkách do Velké Británie odbavili přes dva miliony cestujících. To znamená dvacet procent z celkového počtu odbavených cestujících."

Brexit se může podle Romana Pacvoně do letošních čísel částečně promítnout, ale velké změny vedení letiště nepředpokládá.

„V tuto chvíli nevíme, jakým způsobem budou ta jednání dále pokračovat, a za jakých podmínek bude Velká Británie z Evropské unie vystupovat, čili je předčasné zatím něco konkrétního říkat. My například očekáváme, že v důsledku sníženého kurzu libry nebo nějakých jiných negativních makroekonomických dopadů na obyvatele Velké Británie, by se mohl přechodně snížit zájem Britů o létání."

Kromě Londýna patří k nejvytíženějším destinacím Paříž a Moskva.

„Když se podíváme na výsledky za leden a únor 2019, což jsou ty nejčerstvější údaje, tak tam třeba na pátém místě mezi nejvytíženějšími destinacemi figuruje Dubaj, což svědčí o tom, že v zimě lidé směřují do exotičtějších destinací. Směřují za teplem a využívají tedy i destinace, které jsou mimo Evropu", říká mluvčí letiště.

Nově do New Yorku

Od letošního června dojde k posílení nového spojení do New Yorku.

„Je to dálková linka do Newarku, což je velké letiště na newyorské aglomeraci. To letecké propojení bude provozovat letecká společnost United Airlines. V Americe jsou tři velké letecké společnosti. Tím, že přichází do Prahy United, tak budeme mít v Praze všechny tři. Z destinací, které jsou na kratší vzdálenosti, bych určitě chtěl zmínit třeba Casablancu v Maroku, nebo Florencii v Itálii", uzavírá v rozhovoru pro Radio Praha mluvčí Letiště Praha Roman Pacvoň.