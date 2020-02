Rekordman věnuje své texty místům, která navštívil

"Písniček napsal téměř 700, ale to ještě pro Muzeum rekordů a kuriozit v Pelhřimově není důvod pro zapsání do České knihy rekordů, takových autorů je více. Důvodem je to, že vytvořil 50 textů dechovkových skladeb pojmenovaných po konkrétních českých vesnicích, městysech a městech. Mezi lety 1988 až 2019 všech těch 50 písní vydal, nebo lépe řečeno, ty kapely nebo města vydaly."

Zkrátka u tohoto rekordu nešlo jenom o to poznat opěvované místo a vytvořit text, stěžejní bylo, aby kapely chtěly takovou píseň hrát, vzít ji do svého repertoáru. A to se stalo, což také leccos vypovídá o textech Jaroslava Hájka. Jeho texty hrají přední dechovky a dokonce Státní opera Praha.

Jednu z písniček věnoval i svému rodišti

A jak to všechno začalo? Jaroslav Hájek pracoval jako řidič autobusu a jednou ho na trase Leskovec, Počátky, Žirovnice napadla na každé zastávce jedna sloka. Text jsem poslal kapelníkovi jedné z dechovek a písnička se hraje dodnes. Jak dodal Miroslav Marek, než začne psát text, místo si nejdřív prohlédne.

"On je samozřejmě navštěvuje, protože se snaží nasát atmosféru toho místa. Radí se s lidmi, co je pro to jejich místo typické, jaký tam mají kostelík, jaké přírodní krásy. To jsou všechno věci, které potom zařazuje do svých textů."

Je z Kaliště, věnoval písničku i svému rodišti?

"To by byl hřích, kdyby něco takového nevzniklo. Skutečně existuje Kališťská polka. Nahrála ji kapela Babouci. Existuje Konopišťská romance, Bohdalovská polka, Telčský valčík, a tak dále."

Má v plánu rozšířit počet písniček o městech?

"Už prý se na tom pracuje. Pan Hájek už je dávno seniorem, ale jeho invence, co se týče slov a rýmů, je zřejmě bezbřehá. Když jsem s ním v agnetuře Dobrý den mluvil, tak mi říkal, že už má další tři texty rozpracované."

I když někdo tvrdí, že dechovku nemá rád, podle Jaroslava Hájka to v žádném případě není mrtvý žánr. Jak dodal lidový textař i mládí si nakonec rádo na plese zatančí polku při české dechovce.