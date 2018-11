Ocenění za život, rozhodnost a odvahu. Cenu Michala Velíška převzal Daniel Vepřek

Večer 17. února 2018 jel třiapadesátiletý Daniel Vepřek domů autem. Všiml si vyjetých kolejí, které ze silnice vedly k vodě. Zastavil a uviděl ve vodě převrácené auto na bok. Vlezl do něj, vytáhl hlavu řidiče nad hladinu a čekal do příjezdu záchranné složky.

„Samozřejmě vám tam probleskávají v těch vteřinách myšlenky, auto se překotí, utopíš se. Když to proběhne jako vteřina, to se člověk bojí, i když třeba sedá do auta. Takže jsem rád, že jsem se choval normálně, že jsem vlezl do auta, vlezl jsem dolů, byl jsem tam. Připadá mi to normální. Pak tam byla dvě děvčata, to bylo úžasné. Jedna mi držela dveře a druhá zařídila pomoc. Samozřejmě mobilní telefon si necháte na palubní desce v autě, ale už držíte chlapa nad vodou, tak to nejde. Říkám: „Nemůže mi někdo pomoc ho podržet? Mně se zdá, že ještě vzadu může být člověk pod vodou." A ony tak stály a říkaly: „Už nikdo nepřijde, oni se bojí." Pro mě bylo skvělé, že tyhle dvě holky tam stály a pomohly mi," vysvětluje Daniel Vepřek.

Svědci události pomohli zachránci

Dalším z finalistů je sedmačtyřicetiletý Josef Červenka. Při konfliktu pomohl napadenému cyklistovi, který sám po záchraně ujel a nestaral se o osud svého zachránce. Nakonec panu Červenkovi pomohli svědci události.

„Ty útoky byly celkem tři nebo čtyři. Při třetím mně rozbili telefon. Sice se mi podařilo vytočit policii, ale oni se jen zeptali, jestli je někdo zraněný. Řekl jsem, že já jsem zraněný a v tom mi ten telefon rozbili. Poté policii zavolali svědci, kteří mi také poskytli kapesník, protože mi tekla krev a čekali tam celou dobu, než policisté přišli. Poté svědčili. Nedá se říct, že by všichni byli lhostejní a paradoxně jsem jako nejstatečnější nejvíc vnímal ty ženy, ale byl tam mezi nimi i jeden muž. Když jsem se s nimi o tom bavil, tak říkali, že měli strach do toho konfliktu zasáhnout, ale ten útočník je mohl napadnout také. Cením si toho, zvláště u těch žen, že na tom místě zůstaly," popisuje Josef Červenka. Třetím finalistou se stal sedmatřicetiletý Jiří Hájek, který ochránil v autobuse maminku s dcerkou v kočárku. Tu napadla neznámá žena s nůžkami v ruce.

„Necítím se jako hrdina. Původně jsem tu nominaci nechtěl ani přijmout, ale když jsem si o té ceně zjistil víc a dozvěděl jsem se, že to je cena v první řadě proti lhostejnosti, tak jsem si řekl, že to podpořím," říká Jiří Hájek.

Cena nese především myšlenky a životní postoje

Hlavní cena soška skleněného anděla z dílny Lenky Súkupové a stříbrné medaile pro všechny tři finalisty od České mincovny byly předány v reprezentačních sálech Primátorské rezidence za přítomnosti Ivy Velíškové, patronky projektu a Vítězslava Vursta, čestného předsedy výboru Ceny Michala Velíška.

„Každý ročník je výjimečný tím, jak velký zájem veřejnosti o Cenu Michala Velíška je. Je důležité, že tato cena neznamená nějakou věc, nějaký předmět, který dáváme. Chceme nést myšlenky a postoje. Chceme říct, to je správné, takhle bychom měli jednat," říká Vítězslav Vurst. Letošní ročník se nesl v duchu hesla, které odkazuje na morální hodnoty.

„Text je z Bible, přitom vyjadřuje vysoce silné morální hodnoty. Buď spravedlivý, miluj laskavost a choď pokorně. Když jsem přemýšlel o této ceně a o tom ohlédnutí se zpět, tak mně to tam k tomu dosedlo. Ta výzva Ceny Michala Velíška je právě o tom odkazu do našeho života, do toho normálního života, který chceme žít. Chceme, abychom podle těchto principů starých 2500 let žili v přítomnosti v současné době." dodává Vítězslav Vurst, zakladatel Ceny Michala Velíška.

Životy zachraňují i mladší

Mezi zaslanými nominacemi byly i příběhy mladých zachránců do 15 let. Jedním z nich je desetiletá Dominika. Při jízdě vlakem si z okénka všimla ležící ženy mezi kolejemi. Nenechala se odbýt ve chvíli, když nikdo jejímu svědectví nevěřil, a proto nakonec zavolala policii. Svým rozhodným jednáním zachránila ženě život.

„První jsem se snažila vyhledat pomoc ve vlaku, potom někde na nádraží, ale prostě mi nikdo nechtěl pomoc. A potom jsem zavolala policii a ta už mi pomohla. Řekli mi, že tam za chvilku budou, že máme zůstat na tom místě a čekat. Prostě jsem tam tu paní nemohla nechat," říká Dominika, které patří poděkování za statečnost stejně jako všem mladým zachráncům.

Letošní 13. ročník Ceny Michala Velíška čítal na více než 90 nominací, včetně dětí a důchodců, kteří jsou oceněni v rámci slavnostního programu za odvahu a rozhodnost. Cenu Michala Velíška uděluje Nadace ADRA a TV Nova od roku 2006 za statečnost při záchraně lidského života. Nesmí jít o profesionály, záchranáře, hasiče, vojáky či lékaře. Ocenění se uděluje na počest Michala Velíška. Odpoledne 13. září 2005 procházel s devítiměsíční dcerkou v kočárku parkem na Karlově náměstí v Praze dvaatřicetiletý střihač TV Nova Michal Velíšek. Všiml si muže, který obtěžoval studentku, která seděla na lavičce. Netušil, že jí muž vyhrožuje skrytou pistolí, kterou nakonec použil proti němu. Útočník po něm dvakrát vystřelil. Šest hodin nato Michal Velíšek následkem průstřelu břicha zemřel. Jedenatřicetiletý recidivista byl odsouzen k 25 letům vězení. Michal Velíšek byl vyznamenán v říjnu 2005 prezidentem Václavem Klausem medailí Za hrdinství in memoriam.