Návrat do dětství

Cesta vlakem z Prahy do Nového Bydžova vzdáleného necelých třicet kilometrů od Hradce Králové trvá asi hodinu a půl. A tady ve staré sklárně na východním okraji města se nachází Muzeum hraček. U jeho zrodu stáli Hana a Radek Stuchlíkovi. Vydávám se do prvního sálu s nápisem „Retro“.

„Tady mohou návštěvníci najít věci, se kterými si sami hráli. Děti často říkají, tohle měla maminka, babička. Některé maminky to mají ještě doma.“

Paní Stuchlíková ukazuje pár kočárků značky Liberta. Vyráběly se v Mělníku v 70. a 80. letech. Panenky, které zde můžete vidět, jsou produkty tehdejších státních společností Gumotex a Hamiro. Výrobci různé typy panenek různě pojmenovávali. „Například jedna se jmenuje Zuzanka. Někdy se jim říkalo voňavka, protože plast, ze kterého byly vyrobeny, voněl. Malé panenky s dětskou tváří se nazývají František. Panenky, které zde můžete vidět, jsou o něco mladší. A pak tu máme menší celuloidové panenky v národních krojích. Ty se prodávaly jako suvenýry.“

Mezi mnoha exponáty se nachází plastová panenka, se kterou si hrála samotná Hana Stuchlíková.

Návrat do časů našich prababiček

V muzeu nechybí ani kuchyně a nábytek pro panenky. „Dřevěné kuchyně vyráběla společnost Tofa Semily. Byly to přesné repliky tehdejších kuchyní. Jsou zde vystaveny různé kusy nábytku. Bílá kolébka nebo postýlka, kterou nám věnovala jedna paní po vnoučátku. Je s kováním a dají se u ní sundat postranice. V ní spali děti od narození třeba do deseti let.“

Nejhezčí místností v muzeu je 100 let stará kuchyňka. Čiší z ní takový uklidňující pocit a vidíme tu, jaké to měly hospodyňky všechno krásné. Staré kořenky, hmoždíře, kameninové nádoby, bábovky, mlýnky na kávu, plechovky na čaj, kakao, kávu. „Dětí, které k nám přijdou, se ptám, jestli ví, na co se ty jednotlivé věci používaly,“ říká paní Stuchlíková.

Hračky na klíček

Natahovací hračky různých typů jsou dalším tématem stálé výstavy. Mezi dřevěnými figurky vidíme bubeníky, kominíky a dokonce i prodejce zmrzliny.

"Obvykle mají flexibilní končetiny. Když děti táhnou hračku za sebou, jejich ruce se začnou pohybovat. Dřevěná hračka na displeji byla vyrobena společností Tofa Semily. Tahací zvířata vyrobená ze dřeva se vyrábějí dodnes a je o ně velký zájem. Mechanická zvířata vyrobená z plechu, který lze natáhnout klíčkem, byla populární už v 60. letec. Můžete tu vidět například zebry, slepice, žáby, které skákají, nebo zobající slepičky, berušky jsou také na setrvačník“.

„Zájem o hračky z 80. let minulého století vzrostl“, říká Hana Stuchlíková.

„Pochyboval jsem, že by někdo něco takového shromažďoval,“ doplňuje Petr Stuchlík. „Mezi sběrateli je po 35 nebo 40 leté gumové nebo plastové hračce poptávka. Ať jde o různá zvířata: koně, psy, medvědy, kachny, myši a další. Zvláštní kategorií jsou pak Monchichiči nebo-li jak se v Česku říká mončičáky. Těch tu máme celou řadu. Překvapilo mě, že se o návštěvníci tak zajímali.“

U zrodu stála sběratelská vášeň

Muzeum se rodilo postupně. Pan Stuchlík původně sbíral anglické motocykly. „Manželku to nebavilo, benzín jí smrdí, tak bylo nasnadě najít nějaký koníček pro ní, abychom spolu mohli navštěvovat burzy nebo takové akce, kde se obchoduje se starými věcmi. Takže nás napadly kočárky nebo panenky. Koupili jsme první panenku a zjistili jsme, že nás to baví oba, tak jsme se tomu začali věnovat ve větším.“

„V určitém okamžiku bylo podkroví a garáž plné historických hraček, jsme se rozhodli, že to zpřístupníme veřejnosti a otevřeli jsme v bývalých prostorách sklárny muzeum pro veřejnost.“

V období pandemie je muzeum zavřené. Ale vydat se do dětství můžete i prostřednictvím fotografií.