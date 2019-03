Nájemní bydlení jako částečné řešení nedostatku bytů

Dostupnost vlastního bydlení kromě vysokých cen bytů ovlivňují také přísnější pravidla pro poskytování hypoték. To vše nahrává nájemnímu bydlení. To se ale zatím v Česku netěší takové oblibě jako v jiných zemích. Zatímco v Anglii, Francii či například v Německu žije v nájmu čtyřicet až padesát procent obyvatel, v Česku je to necelá čtvrtina. Přitom nájemní bydlení by mohlo částečně přispět k řešení bytové situace do budoucna.

„Jsou přístupy a směry, které říkají, že bydlení není jenom komerční věc, kterou si má každý zajistit sám, ale je to něco, co se vymyká, je to něco, co člověk potřebuje ke svému životu a tudíž je na to potřeba nahlížet jiným způsobem. Je tedy oprávněné, aby do toho stát nebo město nebo společenství regulacemi také vstupoval, což se ve většině zemí také děje. Potom je otázka, jak do toho vstupovat a jestli se jako společnost dohodneme na nějakých pravidlech, která máme nastavena momentálně spíš tak, že preferují vlastnictví osobní. Souvisí to s tím, že každá společnost, která prošla nějakými změnami a my jsme jimi ve 20. století prošli, měla jiný systém řízení společnosti," říká Jaromír Hainc z Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy.

Největší zájem je o menší byty

Ceny nemovitostí v Česku rostly v posledních letech nejrychleji v Evropské unii. Problémem jsou právě dražší hypotéky a nedostatečná nabídka na realitním trhu. Na vlastní třípokojový byt často nedosáhnou v Česku už ani lidé s průměrným příjmem, proto je v poslední době zájem o menší byty o velikosti do 50 metrů čtverečních, a to jak u mladých rodin s dětmi nebo také mladých lidí do třiceti let.

„Řešením je dostat na trh s nemovitostmi co největší nabídku bytů, jak v segmentu soukromého vlastnictví, tak v segmentu družstevní výstavby, nájemního bydlení, ale také městského bydlení, mohou to být sociální byty. Základní mantrou je zvýšit nabídku bytů v Praze," vysvětluje Anna Ježková spolumajitelka společnosti Atkins & Langford Development. Kromě jiného řídí také projekt nájemního bydlení pro seniory.

„Pronajímáme nájemní bydlení pro seniory. Základním parametrem byly komunitní prostory pro seniory a pro komunitu vůbec, protože našim cílem bylo nevytvářet ghetto. V rámci těchto objektů, je to 108 bytů, bydlí i mladí lidé v přízemí, to znamená startovací byty. Funguje tam interakce mezi seniory a mladými. Funguje to formou využívání společných prostor, kde je ale i restaurace otevřená veřejnosti, kavárna, obchod se smíšeným zbožím, velké sály, knihovna, kde organizujeme program, jak pro malé děti, tak pro seniory."

Popularita nájemního bydlení se zvyšuje

Odborníci se shodují, že popularita nájemního bydlení v Česku poroste. V některých městech s nájemním bydlením počítají do budoucna i developerské firmy. Například developerská a stavební skupina YIT vyčlenila ve svém projektu v pražském Hloubětíně zhruba desetinu bytů k nájemnímu bydlení. Nájemní bydlení může být na vzestupu částečně i kvůli současné situaci na trhu, uvedla Zuzana Chudoba.

„V současné době sledujeme, že se nájemní bydlení na vzestupu a věříme, že bude hrát důležitou roli na rezidenčním developerském trhu. Nyní se o tom diskutuje, ale myslím si, že do pěti let bude mít nájemní bydlení svoji pevnou pozici na trhu v rezidenčním developmentu. Mluvili jsme i o situaci v zahraničí, kde je nájemní bydlení běžné a je to jeden z trendů, který si myslím v České republice trochu pokulhával za prodejem bytů. I díky tomu, jaká byla situace, byly dostupnější hypotéky."

Společenské prostory jsou důležité

Jak dodala Zuzana Chudoba ze společnosti YIT, nájemní výstavba s byty by měla mít funkční společenské prostory a zajišťovat přístup k dalším službám.

„Zrovna pro cílovou skupinu mladších lidí tzv. mileniálů je určitě důležité, aby ve společných částech domu byla místa, kde mohou společně trávit volný čas jako sousedé. Zároveň tito lidé pracují hodně z domova, takže by tam měli mít i místo, kde by mohli pracovat, když zrovna nebudou ve svém bytě."

Nájemní bydlení má ale také svá úskalí. Podle údajů developerské společnosti Trigema vzrostlo průměrné nájemné bez poplatků v Praze za poslední dva roky téměř o pětinu. V tomto roce může přijít další zdražování. Tomu naznačuje fakt, že se počet bytů určených k nájemnímu bydlení v posledních dvou letech snížil o třetinu. Situace se může zlepšit právě tehdy, až se na trhu objeví počet nových bytů.

Nájemní bydlení je tématem 11. ročníku architektonické soutěže pro studenty a architekty do 33 let YOUNG ARCHITECT AWARD 2019. Úkolem je navrhnout soubor staveb obsahující dostupné městské byty na pozemku v Praze-Libni, který je ve vlastnictví hlavního města Prahy. Cílem soutěže je mimo jiné otevřít diskuzi o tématu dostupného nájemního bydlení a přispět k debatám o řešení bytové politiky v Praze.