Na swap darujte věci, které byste dali nejlepšímu příteli

Před vchodem stála dlouhá fronta lidí. Čekali až další návštěvníci vyjdou, aby se vůbec dostali dovnitř a mohli swapovat. Po příchodu všechny mile přivítala spoluzakladatelka Swap Prague Lucie Poubová, a poradila, kam dát přinesené věci. Pak mohli všichni volně vybírat. Vzít si, co chtějí, a kolik chtějí. Od půl sedmé pak byl připravený doprovodný program.

I já jsem doma protřídila šatník a pro dnešní swap vybrala dva kusy oblečení a nové rámečky na fotky, které sama nevyužiji, ale někomu dalšímu by mohly posloužit. Co se s věcmi děje dál, informovala jedna z dobrovolnic Swap Prague.

„Teď se ty věci roztřídí podle toho, kam patří, a budeme doufat, že si pro ně někdo přijde."

Lucie Poubová, jedna ze zakladatelek Swap Prague, byla celý den zaneprázdněná. Celá akce je náročná na organizaci a koordinaci. Na vše dohlížela, a ve volných chvílích pomáhala třídit. Také vysvětlovala novým návštěvníkům, jaké jsou zásady swapování. A hlavně odpověděla na otázku, co to swap je.

„Swap je výměna věcí. Funguje to tak, že přinesete věci ve stále dobrém stavu, které doma nepoužíváte, zaplatíte symbolické vstupné a vyberete si, co chcete, a co potřebujete. Našim účastnicím říkám, ať si vyberou jen to, co jim přinese radost."

Zeptám se na výslovnost, říká se 'svap' nebo 'svop'?

„Jak chcete, je to jedno, 'svap' nebo 'svop', každý to říká, jak chce."

Jaké jsou hlavní zásady swapování?

„Každý pořádný swaper si uvědomuje, že swap je ekologický a nejšetrnější způsob získávání věcí. Další zásadou je na swap nosit hezké věci v dobrém stavu. V takovém stavu, ve kterém by člověk tu věc daroval nejlepšímu příteli. A také každý se na swapu usmívá a rozdává pozitivní energii."

S jakými organizacemi spolupracujete, pokud potřebujete dát pryč věci, které si nikdo nevybral?

„Našim hlavním partnerem je organizace Potex. Věci v jejich textilních kontejnerech následně třídí mezi neziskové organizace."

Jaký máte doprovodný program?

„V rámci doprovodného programu spolupracujeme s odborníky na danou problematiku. Například s Janou Böhmovou, krotitelkou chaosu, která se specializuje na metodu KonMari (metoda, jak správně uklízet). Míváme i přednášky o Zero Waste jako životním stylu (život bez odpadů)."

Druhou ze zakladatelek Swapu Prague je Kristýna Holubová. I ta se během celého dne nezastavila. Střídala se právě s Lucií Poubovou u vchodu a vítala swapery, nebo pomáhala za barem, kde si návštěvníci mohli dát kávu, limonádu nebo třeba slaný koláč quiche.

Jak často a kde swap pořádáte?

„Swapy pořádáme zhruba jednou za měsíc na našich různých spřátelených místech."

Jak moc je náročné takovou událost zorganizovat?

„Akce našeho rozsahu je poměrně náročná na organizaci. Chodí k nám spousta nových lidí, musíte je naučit, co mají přinášet, jak se na swap připravit. Když přijdou, musíme jim ukázat, kde co je. Zhruba druhá polovina jsou naši známí a swaperští fanoušci. Ti už přesně vědí, co mají nosit, nosí už například méně věcí."

U stolku s věcmi do domácnosti, jsem potkala už zkušenou swaperku. Jak často chodíte na swap?

„Moc často ne, třeba jednou za půl roku."

A co jste přinesla dneska?

„Dneska jsem přinesla nějaká staré oblečení, které už nevyužiju a vzala jsem si za to pár dalších kousků oblečení a nějaké věci do domácnosti."

A co konkrétně?

„Fialovou mikinu a potom nějaké hrnečky a misky."

Po nějaké době hledání jsem také našla věc, kterou bych si chtěla odnést. Je to kniha. Dám jí kamarádce k narozeninám, která ocení především i to, kde jsem ten dárek pro ni pořídila. Celý den bylo opravdu plno a Swap Prague byl jednoznačně úspěšná akce. Sama jsem se zbavila jsem se věcí, které už sama nevyužiju a odnesla jsem si něco, co už je jiným nehodilo. Lednový Swap Prague pro mě byla swapovací premiéra a určitě se dalších swapů zúčastním znovu.