Mít pekařství v Praze je splněným snem, říká Islanďan Gudbjartsson

S Davídem Arnórssonem se potkávám v jejich nové pobočce v Myslíkově ulici, která má být otevřena za pár dní. Zajímá mne, proč se rozhodl opustit svůj úspěšný obchod na Islandu a začít od nuly v právě Praze.

"Od třinácti let jsem pekařem. Je to jediná profese, kterou jsem kdy v životě dělal, a teď mi je 40 let. Takže jsem docela zkušený. Založil jsem firmu na Islandu, ale ve svém srdci jsem se vždycky chtěl dostat do zahraničí, do nějakého pěkného města. A když máte nějaký sen, bude vás trápit do té doby, než si ho splníte.“

Davíd Arnórsson s přítelem Gudbajrturem pojali nápad začít s podnikáním v Praze.

"Samozřejmě jsme si museli vybrat město, které budeme mít rádi a kde se dát žít. Když jsem sem přijel na návštěvu, hned jsem se rozhodl tady s něčím začít. Do města jsem se okamžitě zamiloval.“

Ale proč ze všech míst právě Prahu?

"Když jsem cestoval, byl jsem vždycky otevřený této myšlence. Bylo to něco zvláštního, je těžké to vysvětlit. Byl to jen pocit. A když ho necháte trochu ovládat vaše srdce, mohou se stát úžasné věci. S mým obchodním partnerem jsme chtěli začít něco společně. Vzali jsme si jeden rok na přípravu a pak jsme otevřeli obchod."

Jaký jste měl první dojem z místních lidí?

"Abych byl upřímný, trvalo mi trochu déle, než jsem je poznal, ale když je člověk pozná blíž, zjistí, že jsou nejlepší. Teď mám spoustu českých přátel a všichni moji stálí zákazníci jsou také moji přátelé, takže jsem opravdu šťastný. “

„Chci prodávat kvalitu“

Arctic Bakehouse funguje dva roky. Firmě se daří. Co patří mezi zákazníky k nejžádanějším?

"Máme tradiční islandské pečivo, ale je ovlivněno mnoha zeměmi. V Arktickém pekařství pečeme víceméně podle mých receptů. Myslím, že mezi Čechy se největší oblibě těší croissanty a chléb, který jsem nazval Arctic Monk."

Ty chleby nejsou nejlevnější. Jsou čeští zákazníci ochotni za kvalitu platit víc?

"Ano, když se podíváte na to, kolik zákazníků máme. Od okamžiku, kdy jsme otevřeli, jsme tu měli rušno. Lidé na celém světě jsou dnes ochotni zaplatit za vysokou kvalitu. Přemýšlejí o svém zdraví a o tom, co konzumují. Přijel jsem sem, abych přispěl něčím kvalitním, a to se mi myslím daří.“

Co si jako pekař myslíte o tradičním českém pečivu a obecně o české kuchyni?

"Pokud se to dělá ve vysokých standardech, mám ji rád. Možná i v naší pekárně budeme někdy nabízet nějaké tradiční české věci. Ale je to jiná tradice a člověk do musí nejprve pořádně proniknout, pochopit ji.“

A jaké je vaše oblíbené české jídlo?

"To je těžká otázka. Myslím, že všechno, co zahrnuje maso. Pokud jde o českou kuchyni, obvykle chodím na vepřové maso.“ Jak jste řekl, Češi mají tendenci být trochu rezervovaní a méně otevření. Vidíte nějaké podobnosti mezi Čechy a Islanďany? "Řekl bych ne. Existují samozřejmě i Češi, kteří mi připomínají mé islandské přátele, ale když přijdete ze země, jako je Island, kde jsou všichni otevřeni, a najednou se ocitnete v jiné kultuře, zabere vám to trochu času, než si na to zvyknete. Ale setkávat se s Čechy mne baví. I když mám stále nějaké potíže kvůli svým znalostem českého jazyka. Slíbil jsem si, že už budu mluvit lépe, ale byl jsem příliš zaneprázdněn, než abych se učil. Je jasné, že když se moje jazykové znalosti zlepší, dokážu si vytvořit ještě hlubší spojení."

Praha je už mým domovem

Cítíte se stále tu jako návštěvník nebo považujete Česko za svůj druhý domov?

"Tohle je teď můj domov, tak se cítím, když cestuji sem a tam z Islandu. Od prvního dne jsem se rozhodl žít zde. Samozřejmě, že na začátku mě lidé považovali za cizince a turistu, ale jediný pocit, který teď mám, je, že jsem jeden z vás. Je to úžasný pocit a je pro mě mnohem snazší být tady. Takže se vůbec necítím jako cizinec. “ A co byrokracie, bylo obtížné si založit firmu v České republice? "Řekl bych, že to bylo obtížné hlavně kvůli jazykové bariéře. Ale vždy jsme si řekli, i: Co jsme si mysleli, když přijeli do Prahy z Islandu? To je šílené. Ale oba jsme věřili, že to bude fungovat. Měli jsme tedy nějaké potíže, ale bylo to proto, že jsme to dělali poprvé. Teď při otevření druhé pobočky už víme, kam máme jít a máme lidi, kteří nám teď pomáhají. Takže se učíme, jak to Češi dělají, a už to není tak obtížné.“

Jaké věci vám nejvíce chybí z domova?

" Rozhodně moře. To odtud nevidím, zatímco na Islandu ho můžete vidět všude.“

A na co se těšíte, když se vracíte z Islandu do Prahy?

" Na přátele, firmu, práci. Protože to není jen práce, je to vášeň, je to můj koníček, je to moje všechno.“