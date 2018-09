Lístek do Nového světa – cesta za svobodou, nebo za nostalgií?

Pomocí řady dílčích výstav a besed, které se uskuteční z velké části ve Werichově vile v Praze, seznamuje projekt s osudy šestnácti umělců. Celou akci představila její kurátorka Eva Heyd:

„Projekt je o lidech, kteří odešli v roce 1938, 1939 nebo 1940 (čili na začátku druhé světové války) do Ameriky. Většinou šlo o umělce. Zapojili se do toho, čemu se v New Yorku říká melting pot, a přidali svůj vlastní příspěvek, který tam dodneška setrvává. Tento projekt je součástí oslav stého výročí republiky a také stého výročí americko-českých vztahů.“

Cílem výstavy je připomenout neobyčejné příběhy a osudy těchto lidí, představit jejich činnost a tvorbu v Československu i v USA, kam většina z nich odešla z obav před nacistickou perzekucí. Jak bude celá akce probíhat?

„Vybrali jsme šestnáct osobností, které představujeme a připomínáme. Jedná se o osobnosti z různých oborů uměleckého světa – herce, architekty. Je tam dokonce jeden módní návrhář. O těchto lidech jsme připravili program, který bude probíhat od 20. září do 12. října. Centrem celé akce bude souhrnná venkovní výstava v parku Kampa, kde bude osud každého umělce představen na venkovních panelech. Navíc jsme vydali o jednotlivých osobnostech knihu.“

Kterým umělcům je tedy výstava věnována? K těm nejznámějším patří bezesporu trojice Jan Werich, Jiří Voskovec a Jaroslav Ježek. Kromě nich se projekt zaměří na osudy Adolfa Hoffmeistera, Ladislava Sutnara či Oldřicha Rosenbauma. O osudech těchto i dalších významných osobností se návštěvníci mohou dozvědět rovněž v rámci doprovodného programu – promítání, koncertů, přednášek a besed, jichž se zúčastní nejen historici a badatelé, ale i děti československých emigrantů.

O novináři, spisovateli, dramatiku, malíři a karikaturistovi Adolfu Hoffmeisterovi vyprávěl jeho syn Adam Hoffmeister, který se svým bratrem Martinem sepsal knihu o životě svého slavného otce:

„V roce 1939 otec společně se svými přáteli ve Francii založil dům Maison de la Culture Tchécoslovaque s představou, že se tam budou scházet umělci a antifašisté, kteří budou společně pracovat proti hitlerismu. Bohužel po paktu Ribbentrop-Molotov lidé, kteří sympatizovali s levicí nebo komunistickou stranou, byli automaticky bráni jakožto spojenci Hitlera, což byla paradoxní situace. Jednou v noci do Maison de la Culture Tchécoslovaque přišla francouzská policie a pozatýkala všechny nájemníky. Mezi nimi byl Kopf, Pelc, pak samozřejmě i otec. Ale sebrali i Diviše, který tam ve skutečnosti nebydlel, ale shodou okolností byl zrovna na návštěvě. Následně si odseděli téměř osm měsíců ve francouzské věznici. Posléze se všichni čtyři dostali do Maroka a pak z Maroka už individuálně do Spojených států.“

Po říjnovém ukončení se projekt Lístek do Nového světa přemění do podoby putovní výstavy ve Spojených státech. Slavnostní zahájení se bude konat v Domě prezidenta Woodrowa Wilsona ve Washingtonu.