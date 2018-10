Komu vadil "muž 28. října"?

Výstava s názvem „28. říjen" probíhá v bývalých prostorách spolkové místnosti Českého pánského klubu. Přibližuje události související s vyhlášením samostatného československého státu, jeho dopadu na pražskou samosprávu, počátky Československé republiky a historii Obecního domu. Jak uvedla kurátorka výstavy Jana Konvičná, návštěvníci se zde dozví také o domácím a zahraničním odboji během první světové války.

„Chceme připomenout jak zahraniční, tak domácí odboj, a říct něco více o „mužích 28. října". Máme tu dokumenty jak úřední, tak osobní povahy. Je tu například deník Aloise Rašína z vězení. Pro srovnání vystavujeme i jeho listy z vězení vydané tiskem. Z těch úředních bych zmínila obžalovací spis Jiřího Stříbrného z roku 1946, kdy byl obžalován z velezrady. Je jeden z „mužů 28. října" se zajímavým osudem a s těžkým koncem, kdy skončil ve vězení. Na vyhledání tohoto dokumentu v rámci výstavy jsem hrdá. Vystavený ještě nikdy nebyl. Je to koncept obžaloby, ve kterém je u Jiřího Stříbrného poznamenáno „muž 28. října". V tom konceptu je to přeškrtnuto a v obžalovacím spise se tato informace už neobjevila."

Mezi exponáty se najdou také dokumenty s kuriózními prvky, které mapují organizaci příjezdu prezidenta Masaryka do republiky.

„Zejména pány a možná chlapce by mohl zaujmout nenápadný exponát. Jedná se o soupis značek automobilů a jim přidělených významných osobností, které se měly účastnit vítání prezidenta Masaryka. Podotýkám, že nevím, jestli těmi automobily ti lidé nakonec skutečně jeli. Máme tu fotografii z vítání prezidenta a telegram oznamující Přemyslu Šámalovi, kdy prezident Masaryk přijede do republiky."

"Zajímavé je, že policejnímu řediteli byl přidělen automobil značky Raff s poznámkou /bez gum/. Zřejmě se jednalo o nějaký typ automobilu, který měl kola bez gumového obutí. Evokuje to otázku, zda-li mu nedali automobil, který nebyl pojízdný, obzvlášť když to byl policejní ředitel. Je to kuriozita," dodává ředitel odboru Archivu hl. m. Prahy Petr Jíša.

Deska s Masarykovým projevem vyšla i v roce 1968

Součástí výstavy je multimediální prezentace s dokumenty a dobovými fotografiemi, která představuje různou interpretaci historického mezníku 28. října v různých dobách 20. století. Výstava se nezaměřuje pouze na dokumenty. Návštěvníci si mohou prohlédnout mimo jiné vázu Josefa Drahoňovského nebo návrhy pohlednic Jana Dědiny s tematikou T. G. Masaryka, uvedla kurátorka výstavy Jana Konvičná.

„Je tady například gramofonová deska s projevem T. G. Masaryka v Národním shromáždění k 10. výročí založení republiky. Je zajímavá tím, že byla vydaná v roce 1968. Dále tady máme návrhy československých bankovek od Alfonse Muchy. Velmi zajímavým exponátem z počátku českého státu je ještě rakouská bankovka, je to desetikoruna, ale je už s československým kolkem."

V rámci výstavy je připraven doprovodný přednáškový program ke vzniku a počátkům Československé republiky a historii Obecního domu. Výstava a cyklus přednášek budou probíhat do konce tohoto roku.