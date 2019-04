Hra o dezinformacích Fakescape získala cenu v USA

Je určená středoškolákům, kteří si díky ní mohou rozšiřovat svoje znalosti o dezinformačních zprávách a vůbec o mediálním prostředí. A slaví s hrou úspěchy i v zahraničí. Na jejím vývoji se podílela i Julie Vinklová.

"Studenti mají 4 úkoly, každý úkol je trochu jiný, a během nich mají odhalit, který z těch pěti kandidátů, je ten, který s nimi manipuluje a chce zrušit prázdniny."

Hra Fakescape je postavená na principech šifrované a únikové hry. Vyzkoušelo si ji už kolem 500 studentů. Proč je určená právě pro středoškoláky?

"To jsou ti, kteří budou volit v příštích prezidentských volbách. Vlastně se i trochu naučí o tom, co mohou sledovat, až budou další prezidentské volby. Třeba programy kandidátů, mohou v tom hledat dezinformace a podobné věci. když jsme s hrou začínali, tak jsme dělali dotazníky na začátku a po hře. Ptali jsme se, jestli jim připadají tyto informace jako důležité téma. Před hrou občas říkali, že si nemyslí, že to je velké téma, ale po hře, když si vše přehráli a ukázali jsme jim, jak ti lidé manipulují přes internet, tak se ta jejich pozornost na to, že tyto dezinformace existují, zvýšila."

Průměrně studentům zvládnutí hry trvá kolem dvaceti až třiceti minut. V následné diskusi pak probírají jednotlivé kroky, baví se třeba i o právních aspektech, kdy fiktivní kandidát porušuje ústavu. Autoři hry chtěli tuhle problematiku, tedy jak rozpoznat a ověřovat pravdivost informací, pojmout zábavnější formou. Při hraní si studenti na vlastní kůži vyzkoušejí, jak čelit nástrahám, které na ně v on-line prostředí čekají.

Autoři s takovým úspěchem v zahraničí nepočítali

Zatím existuje česká a slovenská verze hry. Anglická už finišuje, takže její tvůrci budou schopni vyrazit i do zahraničí. Zatím mají nasmlouvané Švédsko a Maďarsko. V týmu je zhruba 25 lidí, kteří většinou studují na Masarykově univerzitě politologii, žurnalistiku a bezpečnostní studia.

Se svou hrou slaví úspěch i v zahraničí. Fakescape obdržela cenu v USA od organizace, která usiluje o snižování extremismu ve společnosti.

"Tak to ocenění jsme získali v soutěži Peer-to-peer Facebook global digital challenge. V rámci téhle soutěže vlastně náš projekt vznikl. My jsme na katedře dostali příležitost vytvořit nějaký projekt. Asi nikdo z nás si nemyslel, že se do finále dostaneme. Protože tam se dostávají týmy, které třeba projekt vyvíjí druhým rokem, třetím rokem. My jsme začali v říjnu a hra byla zveřejněná v listopadu. Takže nikdo nečekal, že se tam dostaneme. Ale nakonec se to povedlo, jeli jsme do Washingtonu a po naší prezentaci jsme získali druhé místo, což je obrovský úspěch."