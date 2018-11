České e-shopy čekají obrat 133 miliard korun, zájem roste i o čínské

Počet zákazníků, kteří nakupují v e-shopech, rok od roku roste. Podle statistických dat jsou ale Češi ve srovnání s Evropou v online nakupování mírně pod průměrem. Kromě tradičního nákupu oblečení, drogerie, elektroniky nebo sportovních potřeb se těší stále větší oblibě nakupování potravin přes internet. Také počet samotných e-shopů se stále zvyšuje. Na konci roku bude v Česku podle údajů společnosti Shoptet 43.000 internetových obchodů. Za nárůstem počtu Čechů podnikajících na internetu je především rychlý růst ekonomiky.

České e-shopy zaznamenávají nakupování na Vánoce už začátkem října. Zákazníci nenakupují vánoční dárky pouze přes české e-shopy, oblíbili si i zahraniční, například čínské. Češi na nich nakupují vánoční dárky s předstihem, protože zásilka z Číny putuje nejčastěji 4 týdny, výjimkou nejsou ale dodací doby 6 a více týdnů. Díky dotaci čínské vlády je doprava do Evropy zdarma.

„Podle našich informací a podle toho, jak se vyvíjí trh, spousta Čechů nakupuje v Číně. Někteří nakoupili už během letních měsíců a září. Momentálně se nákup přesouvá do českých obchodů, nákupy na poslední chvíli budou online a nakonec i osobně v kamenných prodejnách," vysvětluje Jan Makovič, projektový ředitel společnosti PlnáPeněženka.

Češi utratí na čínských e-shopech za vánoční dárky desítky milionů korun

Na čínských e-shopech kupují zákazníci nejčastěji drobnosti kolem 50 korun.

„Největší kategorie je kategorie do domácnosti a na zahradu, následují potom mobilní telefony, především doplňky a příslušenství k mobilním telefonům, jako jsou například bezpečnostní sklíčka, ochranné kryty, sluchátka a nabíječky," říká Josef Drobílek, marketigový ředitel PlnéPeněženky.

Vánoční dárky ve formě pobytů kupují Češi na zahraničních e-shopech obvykle na tři noci, tedy v průměru o den méně než přes rok. Pod stromeček se také častějí dávají pobyty do zahraničí.

Od prosince se možnosti nakupování v e-shopech výrazně rozšíří

Nákupní možnosti v online obchodech se od prosince výrazně rozšíří. EU zakáže dosavadní praktiky internetových prodejců, jako jsou blokace zákazníků z jiných zemí či automatické přesměrování spotřebitele na stránky v jeho jazyce, kde jsou často vyšší ceny.

Online podnikatelé tedy nesmí diskriminovat zákazníky na základě státní příslušnosti, místa bydliště či kvůli tomu, kde mají svůj bankovní účet nebo odkud pochází jejich platební karta. Nová pravidla zakazují zahraničním e-shopům tzv. geoblokaci a musí Čechům umožnit nakupovat za stejných podmínek jako občanům ve svém domovském státě.

Podle ankety mají někteří Češi už alespoň část dárků pod stromeček nakoupenou. Ptali jsme se, jaký způsob nákupu volí a jaké země nákupu preferují. A tady jsou jejich odpovědi:

„Většinu dárků ještě nakoupenou nemám, koupila jsem zatím jenom dva. Další dárky neplánuji nakupovat online, takže se spoléhám na kamenné prodejny."

„Nějaké vánoční dárky mám už nakoupené, respektive objednané z e-shopu z Číny. Obecně tam nakupuji drobnosti, u kterých člověka nemrzí, že je zboží vadné nebo se liší od obrázku prodejce."

„Dárky nakupuji v kamenných prodejnách. Důvod je ten, že chci dárky vidět na vlastní oči, osahat si je. V případě, že nakupuji na e-shopech, tak většinou na těch českých, kde už mám nějakou zkušenost s tím, že dárky do Vánoc přijdou."

„Nakupuju v kamenných obchodech, protože to většinou nechám na poslední chvíli a už nemám potom čas dárky shánět přes online obchody a říkat si, přijde to, nepřijde to včas."

"Dárky výjimečně už nakoupené mám, zatím jsem je nakupovala online od jedné paní, takže se jedná o lokální dárek z České republiky. Ty nakupuju nejradši."