Česká židovská nadace pomáhá židovské komunitě v New Yorku

Aaron Günsberger říká, že nápad dostal při organizaci pomoci židovské komunitě v České republice. „Když jsem viděl videa a obrázky z New Yorku, uvědomil jsem si, že lidé byli ve stejné situaci jako my tady před nějakou dobou. Měli dostatek finančních zdrojů a jídla, ale chybělo jim ochranné zdravotnické vybavení. Rozhodl jsem se jim proto pomoci tím, že poskytneme věci, které jsme již vyvinuli, tj. ochranné pomůcky na obličej a ochranné rukavice. Hodně nám pomohla společnost DHL, která nám umožnila poslat zásilku zdarma, i když nám neumožnila poslat dezinfekční prostředky, protože jsou vysoce hořlavé. Ale zbytek dodávky byl schválen a DHL jej dodala den před Shabbatem.“

Které společnosti se do projektu zapojili?

„Mám agenturu, která vydává kóšer osvědčení potravinářským společnostem v České republice. Měl jsem představu, že tyto společnosti, které již mnoho let těží z židovských komunit ve Spojených státech, by jim mohly poskytnout pomoc v okamžiku, kdy to naléhavě potřebují. Jednou ze společností, které jsem oslovil, byl známý výrobce likérů Rudolf Jelínek. Také jsem se obrátil na společnost Tonak, která nevyrábí žádné potravinářské výrobky, ale její pobočka Hückel je historicky nejstarším výrobcem bobřích klobouků, který nosí všechny chasidské komunity ve Spojených státech a Izraeli. Také jsem oslovil své přátele, včetně společnosti Dekonta, a česko-izraelskou obchodní radu, která požádala své členy o pomoc. Byli tam někteří soukromí dárci a byli tam také lidé bez spojení s židovskou komunitou, kteří se tento nápad líbil a chtěli mu pomoci.“

První dávka již opustila Českou republiku. Co obsahovala?

„Obsahovaly nanomasky od společnosti Dekonta a také nanofiltry vyráběné mou vlastní společností. Dodali jsme také 600 obličejových masek od společnosti Tonak a několik respirátorů FFP2 a 200 obličejových štítů produkovaných společností Průša. Tyto štíty jsem již dodal některým místním nemocnicím v České republice a členům židovské komunity a teď máme dalších 200 kusů, které jsme poslali do Spojených států."

Jak bylo obtížné s ohledem na všechna omezení související s Covid-19 zorganizovat samotnou zásilku?

"Abych byl upřímný, sbírat peníze a zboží nebylo tak velkým problémem. Jediným problémem bylo papírování, protože takovouto pomoc jsem pořádala poprvé. Společnost DHL i ministerstvo zahraničí nám hodně pomohli. Takže si myslím, že příští zásilka bude mnohem jednodušší, protože už máme know-how. “