Balkán, Irák, Afghánistán – česká armáda si v rámci zahraničních misí vydobyla v NATO respekt

Účast protichemické jednotky v operaci Pouštní bouře bylo prvním zapojením československé armády pod hlavičkou NATO. To bylo ještě před vstupem do Aliance. Stejně jako zapojení 865 českých vojáků v letech 1995 – 96 do vojenské operace k prosazení Daytonské mírové smlouvy (IFOR) v Bosně a Hercegovině.