Velký benefiční koncert pro Paměť národa

Půjde o velkou oslavu svátku, ale také připomínku výročí sametové revoluce. „Osmadvacátého října je pro tento národ zásadní datum, svátek naší republiky. Chceme z té strany občanské společnosti tento svátek přece jenom vyplnit něčím trochu jiným, než nám nabízí Pražský hrad. Chceme pozornost soustředit na oslavu lidí, kteří se aktivně postavili totalitním režimům,“ říká ředitel organizace Post Bellum Mikuláš Kroupa.

Zdeněk Suchý, režisér koncertu, je potěšený obrovským zájmem hudebníků, kteří se chtějí stát jeho součástí.

„Těch kapel mělo zájem tolik, proto ten koncert bude mít tři a půl hodiny. Každá kapela zahraje jednu až dvě písničky. Spíš to je názor než koncert. Musí to zkoušet, musí tomu věnovat spoustu času. Vystoupí staří bardi i mladí umělci, které by tam třeba nikdo nečekal.“

Na pódiu se vystřídají kapely undergroundové nebo alternativní platformy s představiteli současného popu, starší i mladší písničkáři s hiphopery nebo jazzmany i aktuálními oblíbenci rockové scény.

„Mnozí z nich hráli i na legendárním Koncertu pro všechny slušný lidi v prosince roku 89, ale vystoupí i mladší generace hudebníků, takže tam zahraje například Ben Cristovao, Tomáš Klus, Aneta Langerová nebo Mydy Rabycad,“ doplňuje Mikoláš Kroupa.

Žofie Dařbujánová, zpěvačka kapely Mydy Rabycad doufá, že na koncert přijde i hodně mladých lidí.

„Pokud mluvím za mladší generaci, tak mně opravdu hrozně mrzí, když jsou kolikrát naše hlasy znevažovány, protože si myslím, že jsou hodně silný. A také bychom rádi připomínali tu dobu nejenom sami sobě, ale i dalším nadcházejícím mladším generacím, které to třeba zas tolik neřeší. Mrzí mě, že si kolikrát spíš neuvědomují, že by to měli řešit, protože svoboda, to že jsme se narodili do svobodné země, neznamená, že ji máme zaručenou. Nesmíme to brát moc automaticky. Myslím si, že máme svobodu, opravdu neznamená, že to je daný.“

Na pódiu se objeví také hudební pamětníci, jako je třeba Michal Ambrož, frontman skupiny Hudba Praha, který zavzpomínal na Koncert pro všechny slušný lidi před třiceti lety.

„To bylo v roce 89. Vystoupili tam lidi napříč spektrem žánrů. Třeba naše kapela byla na okraji, byla tak trošku alternativní scéna. Byly tam i zástupci té takzvaně oficiální scény. Ten koncert, který se bude teďka konat ve FORU Karlín, trošku kopíruje tenhle půdorys a ta doba, která je dneska, tak spíš mě to evokuje prostě tu dobu před těmi třiceti lety. Samozřejmě žijeme v jaksi v nějaký demokracii a věci se neopakují úplně přesně, nicméně jakási konotace a vzpomínka na tu dobu tady zůstává a je pořád přítomná.“

Kromě hudebníků vystoupí i řada respektovaných osobností.

„Mezi jednotlivými písničkami vystoupí dvanáct hostů. Budou mluvit o tom, jak na ně působí ta doba 30 let svobody. Budou to zajímavý lidé jako třeba Magda Vašáryová, slovenské politička, nebo dva kněží Láďa Herián a Orko Vácha. Ale hlavně tam budou dva političtí vězni, aby se nezapomnělo na ty, kteří riskovali skutečně život. Když se podíváme na to, že ty lidi museli bojovat o přežití, byli ve válce, byli vězněni, to je ten hlavní důvod proč Paměť národa dělá tenhle koncert. To jsou vlastně jedni z posledních lidí, kteří nám to můžou říct tváří v tvář, a těm je potřeba vzdát hold“, prozrazuje režisér Zdeněk Suchý. Jedním z nich bude Eduard Marek, který letos oslavil sto druhé narozeniny, a druhým další politický vězeň František Wiendl, kterému je devadesát šest let.

Nezapomeňme - kampaň, která směřuje symbolicky do třiceti "Měst Paměti národa"

Koncert je součástí kampaně "Nezapomeňme", kterou Paměť národa připomíná 30 let naší svobody. Post Bellum organizuje pod tímto heslem ve třiceti městech, které tím získávají status "Měst Paměti národa", výstavy, koncerty, pouliční oslavy a vzdělávací programy. Projekce světelné instalace na Národní třídě v Praze je připravena na výročí 17. listopadu. Česká televize odvysílá předávání Cen Paměti národa, které budou udělovány už po desáté. Letos je obdrží výjimečně také pět osobností z pěti postkomunistických zemí.