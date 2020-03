Velké představení Leoše Janáčka v New Yorku

Věhlasná Metropolitní opera v New Yorku uvádí hudební díla českých klasiků Antonína Dvořáka a Leoše Janáčka s oblibou, protože jsou pokaždé divácky velmi úspěšné. Také letošní jaro se na její scéně znovu objeví nově nastudovaná opera Leoše Janáčka Káťa Kabanová. Leoš Janáček se v Metropolitní opeře představil poprvé v roce 1924 titulem Její pastorkyňa. Janáčkova opera, po uvedení ve Vídni a v Německu, sklidila tehdy zasloužený úspěch také v New Yorku. Otevřela tak cestu do Ameriky i jeho dalším dílům.

Skladatelova inspirace

"Janáček patří ve světě k nejhranějším operním skladatelům," říká Jiří Zahrádka z Janáčkova památníku Moravského zemského muzea, kurátor výstavy, kterou při této příležitosti připravilo Českém centrum v České národní budově na Manhattanu. Přibližuje Janáčkovu osobnost i jeho spojení s městem Brnem. Také zajímavé okolnosti vzniku a světové premiéry Káti Kabanové, Janáčkovy nejlyričtější opery. Odhaluje, jak Janáček hledal námět k opeře, jak sestavoval kompozici, jak připravoval premiéru v roce 1921, i jak jednal s nakladateli. Přiblíží i autorovu múzu Kamilu Stösslovou, která mu byla inspirací nejen pro tuto operu. Historii děl Leoše Janáčka v New Yorku připravila přímo newyorská Metropolitní opera a představí ji Michael Beckerman, profesor hudby a vysokoškolský profesor na New York University. Prezentaci aktuálního dění ve skladatelově městě - Festival Janáček Brno - si vzalo na starost Oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea v Brně. Výstavu, která bude v České národní budově v New Yorku k vidění až do 10. května, doplňují papírové koláže s motivy postav Janáčkových oper a portrétů skladatele z dílny výtvarnice Venduly Chalánkové, která spolupracovala na sérii animovaných videí Leoš Janáček ve třech minutách.

Loni a letos - diskuze otevírá současné možnosti Janáčkova díla

Před 115 lety vydal Leoš Janáček článek „Loni a letos“. Na Velikonoční pondělí 13. dubna se uskuteční panelová diskuze, která se zaměří nejen na historií, ale především na to, co nabízí Janáčkova hudba dnes. Moderátorem bude uznávaný profesor Michael Beckerman s americkou klavíristkou Katelyn Bouskou a Thomasem Cabanissem, hudebním skladatelem a lektorem.