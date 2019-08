V historické budově Národního muzea se usídlil starověký Egypt

"Výstava kombinuje dvě metody. Jedna část jsou originální předměty z našich sbírek, které se týkají starého Egypta. Druhá část je takové vtažení návštěvníka do děje, do historie starého Egypta, do cesty faraona Tutanchamona na věčný život. A to prostřednictvím nejmodernějších multimediálních metod, které návštěvníka nejen poučí, ale opravdu ho do děje vtáhne. A on se vlastně stane součástí toho příběhu, který tou výstavou chceme vyprávět," popisuje podobu výstavy generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš.

Národní muzeum ji připravilo ve spolupráci s italskými kolegy. „Je nám velkou ctí, že tak výjimečný a inovativní výstavní projekt, který vznikl na základě mezinárodní spolupráce, zahájí svou cestu po Evropě právě v Národním muzeu v Praze," řekl Alberto Rossetti, prezident společnosti Civita Mostre e Musei.

První část výstavy je archeologická a nabízí desítky exponátů, které představují charakteristické rysy egyptské civilizace od Théb až po Údolí králů. Dokládají mimo jiné představu starých Egypťanů o posmrtném životě. Většina z nich není běžně přístupná a pochází ze sbírek Náprstkova muzea.

Reálný zážitek z dávné historie

Druhá část je postavena na multimediálním systému vyvinutém s použitím nejnovějších technologií, který umožní příchozím sledovat příběh faraona, jeho posmrtný život i objev jeho hrobky. Podíleli se na ní světově proslulí egyptologové. Spoluautorem multimediální expozice je také světoznámý fotograf Sandro Vannini, který patří k nejuznávanějším fotografům egyptských památek.

Nevšední zážitek čeká návštěvníka hned při vstupu do expozice. Ze tmy tam vystupuje tvář faraona Tutanchamona, která se za tajuplných zvuků promění ve vstupní bránu do starého Egypta. Tajemný hlas pak uvede příběh legendárního egyptského vládce a pozve návštěvníky do jeho světa. Ti se společně s Tutanchamonem vydají temnou, matně osvětlenou chodbou do míst, kde na ně čeká zážitek cesty faraona věčností.

Celá výstava je zakončena částí věnovanou profesoru Jaroslavu Černému (1898-1970), jedné z významných osobností české egyptologie. Nabízí jedinečné sbírkové předměty a archiválie související s jeho soukromým i vědeckým životem.

"Jaroslav Černý je světově uznávaná kapacita a vlastně i 50 let po jeho smrti je jeho práce důležitým zdrojem poznání a dalšího výzkumu celé generace egyptologů. Zasloužil se také o to, že se muzejní sbírky rozšířili asi o 400 předmětů, což u jednotlivce je velmi velký počet," doplňuje spoluautor výstavy Pavel Onderka z Náprstkova muzea.

Sto let české egyptologie

Výstava Tutanchamon RealExperience je součástí oslav letošního stého výročí české egyptologie. Další akcí je výstava, kterou Český egyptologický ústav uspořádal ve spolupráci s Univerzitou Karlovou v pražském Karolinu a nese název Mezi Prahou a Káhirou. Národní muzeum v Náprstkově muzeu zase otevřelo v červenci letošního roku výstavu nazvanou Na březích Nilu. Za symbolický vrchol těchto oslav lze pak považovat plánovanou výstavu v Národním muzeu Sluneční králové, která se návštěvníkům otevře v příštím roce.

Práce českých egyptologů je světově proslavená, jejich objevy mají mezinárodní dopad. Kromě odkrývání unikátních staveb se věnují také třeba satelitnímu snímkování pyramidových polí, které prováděli jako první na světě nebo třeba bádání týkající se dynamiky civilizací v závislosti na proměnách prostředí.

Česká egyptologie tak patří celosvětově k těm nejúspěšnějším – jen pár jiným vědcům se podařilo tolik významných objevů, které pomohly upřesnit dějiny starověkého Egypta. K těm nejznámějším patří odkrytí nekropole v Abúsíru nebo nález hrobu vysokého kněze a správce faraónova paláce Iufaa v abúsírské poušti. Za mimořádný nález označili odborníci také objev hrobky princezny z páté dynastie, který se povedl českým archeologům roku 2012.

Objev unikátní hrobky jednoho z královských lékařů z Abúsíru, který žil v době vlády faraonů páté dynastie, zajistil českým egyptologům šestou příčku v žebříčku deseti nejvýznamnějších archeologických objevů roku 2013. V únoru 2016 nalezli v Egyptě unikátní osmnáct metrů dlouhý dřevěný člun starý čtyři a půl tisíce let. Velkých objevů českých egyptologů, o nichž se psalo po celém světě, je celá řada a další je ještě čekají.

Český egyptologický ústav je dnes největší vědeckou expedicí ČR, která soustavně pracuje v zahraničí. Jeho současné koncese na území dnešního Egypta zahrnují pyramidové pole v Abúsíru a oázu El-Héz v egyptské Západní poušti a dále dvě lokality v Súdánu.