Unikátní obraz Boj Pražanů se Švédy na Karlově mostě je opět jako nový

Jedná se o jedno z nejrozměrnějších výtvarných děl v České republice. Dioráma, tedy velký obraz s plastickým předpolím, vytvořili za pouhých 50 dní v roce 1891 sourozenci Karel a Adolf Liebscherovi (Libšerovi) u příležitosti Zemské jubilejní výstavy. Obraz je namalovaný na jednom z největších v jednom kuse utkaných pláten, které si umělci nechali přivést z Holandska

Jeho obnova se uskutečnila za plného provozu bludiště. Hlavním restaurátorem byl akademický malíř Petr Kadlec. Jak říká, obraz na první pohled vypadal dobře, ale jen na první pohled. Na špatném stavu obrazu vážícím 150 kilogramů se podepsal zub času, návštěvníci i zateplení budovy.

"Při bližším ohledání jsme zjistili, že se ta tragédie blíží, takže zásah byl nutný. Obrazu v Bludišti nevyhovovaly světelné ani klimatické podmínky. Horní hrana byla vypálená. Mí oblíbení turisté házející mince po obrazu, vytvořili v plátně zhruba 94 děr."

Jak dodává Petr Kadlec nejhorší bylo opravit předchozí zásahy.

"Největší problém dělalo nebe, které má zhruba 35 metrů čtverečních. Opraváři celoplošné nebe přetřeli malířskými štětkami bledě modře, aby to vypadalo dobře. My jsme potom dva roky to nebe čistili."

Jak vypadalo předpolí obrazu, je třeba vypátrat

V budoucnu by mělo být obnoveno také předpolí obrazu. Jeho autorem je Karel Štapfer.

"Předpolí je v podstatě samostatný problém, který se musí řešit na základě hledání historických dokladů, obrázků a fotografií, abychom našli, jak ho pan Štapfer udělal. Nová doba si tam vždycky navalila další a další balast, který vypadl báječně z pohledu diváka, ale ne z pohledu obrazu jako takového," uvádí restaurátor Petr Kadlec.