Unikátní lustr může vyrůst i v kádích

"Je to interpretace tereziánského křišťálového lustru. Vytváříme ho pro Muzeum uměleckých řemesel na výstavu Od prachu ke třpytu, která začíná za 14 dní v Drážďanech. Navrhli jsme konstrukci, kterou necháváme po dobu dvou až tří týdnů obrůstat krystaly kamence."

Jak jste přišli na tuto technologii?

"S tímto nápadem jsme přišli v roce 2011, kdy jsme udělali nositelnou kolekci šperků. Za to jsme dostali cenu Czech Grand Design. A po šesti letech, kdy se tím intenzívně zabýváme, přišla nabídka z muzea, že bychom mohli vytvořit lustr, takový šperk do místnosti."

Sami vás oslovili?

"Ano, kurátorka Tulga Beyerle viděla předobraz tohoto lustru před šesti lety na festivalu Křehký Mikulov, kdy jsme udělali zmenšenou verzi. Byl to původní lustr, který jsme nechali okrystalizovat. Trvalo nám šest let, než jsme přišli na lepší a funkčnější způsob, jak by ty krystaly mohly narůstat. Navrhli jsme i vlastní tvar lustru, nepoužili jsme nic existujícího, ale celý projekt jsme dělali od začátku na konce my."

Jak výroba probíhá?

"Nakoupíme kamenec z dolů. Přijde v pytlích, připomíná to takový prach. Ten rozpustíme, uděláme nasycený roztok, a do toho ponoříme kovovou konstrukci."

Jak dlouho ta konstrukce obrůstá?

"Nám obrůstá dva až tři týdny. Mohla by asi i rychleji, ale čím je ten proces pomalejší, tím jsou ty krystaly kvalitnější. My se ten proces snažíme, co nejvíc zpomalit. Ono to zní jako recept na bábovku, ale těch faktorů, které to ovlivňují, je hrozně moc. Když děláme šperky, tak tam kontrolujeme třeba 30 litrů vody, teď kontrolujeme 6000 litrů kapaliny. Je to opravdu chemie ve velkém."

V těchto dnech je velké teplo. Má teplo vliv na růst krystalů?

"Má. My jsme tu měli komentovanou prohlídku, a výrazně se nám zvýšila teplota ve stanu, který byl nad káděmi. Teplota se zvedla o šest stupňů, a ta narostlá ramena se začala rozpouštět. Naštěstí jsme to však zastavili, a opravili. Teď už je to zase v pořádku, ale záleží na každém stupni, který v místnosti je."

Až lustr obroste, jak bude vypadat?

"Lustr bude mít 18 ramen. Je to interpretace lustru, který je ve vstupním sále zámku Pillnitz v Drážďanech. V průměru bude měřit 1,6 metrů, a vážit kolem 180 kilogramů. Sami jsme zvědaví, jak bude působit."

Bude lustr z krystalů i svítit?

"Bude mít 72 trubic, kde budou led žárovky."

Pojedete na výstavu?

"Jedna vernisáž nás čeká 24. srpna. Při ní ještě bude možné vidět, jak ta ramena narůstají. Lustr nebude zkompletovaný, a bude tam ukázka toho začátku. Pak bude druhá vernisáž, kterou nazýváme slavnostní rozsvícení. 15. září teprve uvidíme všechno svítit. Výstava pak pokračuje až do konce listopadu, kdy je možné vidět smontovaný lustr."

Co se stane s lustrem po výstavě?

"Zatím o tom přemýšlíme. Je možnost, že ho pošleme dál na nějaké výstavy. Ale sami jsme ho ještě neviděli, tak je těžké prodávat zajíce v pytli."