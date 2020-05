Unikátní kolekce filmů Karla Zemana se vydává v USA

Jak uvedla mluvčí muzea Kateřina Kuthanová, zahraniční kritika ocenila i jedinečné zpracování obalu spohyblivým leporelem. Karel Zeman je vůbec prvním filmovým tvůrcem z bývalého Československa, jehož dílo vyjde jako souborná kolekce v edici tohoto světově uznávaného distributora.

"Muzeum Karla Zemana začalo spolupracovat se známou americkou distribuční společností The Criterion Collection a společně jsme uvedli na trh kolekci tří filmů Karla Zemana, mezi které patří Baron Prášil, Vynález zkázy a Cesta do pravěku. Byly vybrané v rámci projektu Čistíme svět fantazie. Vynález zkázy je inspirovaný románem, který napsal Jules Verne. Vypráví příběh o vynálezci, který se bojí, že zneužijí jeho vynález. Cesta do pravěku naopak přibližuje dobrodružství čtyř chlapců, kteří se vrací zpět časem a potkávají pravěká zvířata a vydávají se lovit trilobita. Baron Prášil je estetickým klenotem, barevným filmem, který je zpětně dobarvovaný a vypráví příběh chvástavého barona Prášila, který se vydává do Orientu společně s prvním Měsíčňanem Toníkem."

Součástí kolekce je i dokument o Karlu Zemanovi. Nedávno běžel v televizi.

Ano, čeští diváci měli možnost ho vidět. Dokument Filmový dobrodruh Karel Zeman byl vydaný v roce 2015. Hovoří tam mnoho světových odborníků na film, včetně dcery Karla Zemana, Ludmily Zemanové. V rámci toho dokumentu studenti ze Zlínské univerzity rekonstruují jednotlivé scény, které Karel Zeman ve svých filmech používal. V kolekci se kromě tohoto dokumentu nachází i mnoho jiných bonusů, které v jiných edicích nejsou."

Je tato česká edice, kterou vydává americká distribuční společnost, první svého druhu?

"Je to velký úspěch, protože je to první kolekce filmového režiséra z bývalého Československa. V Česku je možné kolekci zakoupit v muzejním e-shopu. Pro zahraniční diváky je možné také kolekci shlédnout on-line na Criterion Channel," uvedla mluvčí muzea Kateřina Kuthanová.

Američtí kritici se o této kolekci vyjadřují jako o 'zatím nejlepší filmové edici v tomto roce'. Samotné Muzeum Karla Zemana je unikátní svým hravým pojetím. Návštěvníkům totiž nabízí možnost zapojit se a vyzkoušet na vlastních fotoaparátech a kamerách trikové postupy, které Zeman ve filmech používal.