Symbol véčka, vytetovaný Václav Havel i šperky z ostnatého drátu - vyjádření studentů na téma Svoboda

Do projektu se zapojí i studenti z uměleckých škol v zahraničí. Zadání bude všude stejné - umělecké vyjádření otázky Co pro vás znamená svoboda. Jak uvedla vedoucí projektu Monika Koblerová, studenti dvou českých uměleckých škol měli ve ztvárnění absolutní volnost.

"Každý návrh je individuální a niterný. Pro mezinárodní část výstavy budeme připravovat i medailonky každého studenta s otázkami, proč vytvořil daný plakát nebo šperk, jaké symboly do toho dal."

Jeden ze šperků, který téma svobody symbolizoval, měla na sobě i Monika Koblerová:

"Mám šperk, který vytvořila docentka Eva Eisler, je to symbol svobody. Když se náhrdelník rozloží, tak ho můžu nosit až na zem, můžu ho složit do čtyři, tří nebo dvou řad, hrát si s ním podle nálady. Je to takový svobodný šperk, který pluje na krku."

Jak dodává Eva Eisler, vedoucí ateliéru K.O.V. z Vysoké školy umělecko průmyslové, když zadali studentům téma, zpočátku si s ním nevěděli moc rady:

"Říkala jsem jim, ať jsou za svými rodiči, prarodiči a ptají se jich, jak se na to dívají, jaké vidí změny. Tato mladá generace si vůbec neuvědomuje, co to svoboda je, protože ji mají všude kolem sebe a berou ji jako samozřejmost. Postupně jim začalo docházet, že to není neměnný stav. Sboboda je něco jako láska, musíme ji bránit a pracovat na svých vlastních nejistotách, protože strach je nepřítel svobody."

Véčko pořád funguje

Podle vedoucí Ateliéru grafiky ze Západočeské univerzity v Plzni Kristýny Fišerové se zpracování studentů liší od lidí, kteří tuto dobu zažili. Studenti totiž nemají srovnání.

"Necítí takovéto svírání, když jsou na hranicích, nemají zkušenosti s tím, že někdo jiný o nich rozhoduje."

Překvapil vás některý výtvor?

"Překvapilo mě, že se někteří rovnou pustili do piktogramů, což je ruka, která dělá véčko, jakožto symbol svobody. Tento symbol stále funguje, přešel i do dnešní doby. Používá se, když se studenti chtějí vymezit k nějaké politické situaci. Protože vedeme ateliér s profesorem Rostislavem Vaňkem, který udělal véčko jako symbol svobody pro Občanské fórum, tak jsme se zaměřili na tento vizuální jazyk a řešili jsme každý detail."

Na moderní dějiny nezbývá čas

Několik plakátů má na výstavě Tereza Kovářová, na jednom z nich je Václav Havel jako tetování.

"Já jsem z té generace, kdy si Václava Havla ještě pamatuji. Byla jsem dítě, když byl ve funkci prezidenta. Už je potřeba si o něm informace dohledávat a zjišťovat, proč je taková osobnost. Teď čtu skvělou knížku od nakladatelství Host o významu Václava Havla v Americe. Bohužel v osnovách se tolik na moderní dějiny nedostává. Pro mě byla důležitá debata v rodině, kdy rodiče a příbuzní předají informace o tom, jaké to bylo, jaká byla ta doba, jak se vyvíjela historie 20. století, protože oni jsou ti pamětníci, oni mají co říct."

Je tady váš plakát - vytetovaný Václav Havel? Je na té ruce opravdu vytetovaný nebo namalovaný?

"Byl dočasně vytetovaný a byla to velmi příjemná realizace. Pak tu mám další dva plakáty na téma "Become a New Hero", tedy v překladu Staň se novým hrdinou. Jeden je barevný s člověkem, který kráčí svobodě vstříc a druhý zrcadlí kohokoliv, kdo má chuť se podívat a být hrdinou."