Spirituál kvintet zazpívá krajanům v USA

Spirituál kvintet je soubor s dlouhou historií. Je jednou z prvních českých folkových skupin. V letošním roce oznámil ukončení své činnosti, a proto se v tom svém "posledním roce" opravdu intenzivně věnuje svým fanouškům. Koncerty po celé České republice zaplňují časový program skupiny téměř bez přestávek. Najít v něm místo a vyhovět pozvání Českého centra v New Yorku a krajanů právě v listopadu, byl trochu problém, ale nakonec se přece jen malé turné do Spojených států do kalendáře vešlo. „České centrum v New Yorku pořádá vzpomínkový večer k 30. výročí Sametové revoluce. Jde samozřejmě o to, abychom těch třicet let připomněli pozvaným hostům ze Spojených států, ale především krajanům, kteří žijí v New Yorku. V rámci toho našeho krátkého zájezdu, který bude pětidenní, se z New Yorku přesuneme do Washingtonu, kde bychom měli vystoupit na jednom večeru v rámci velvyslanectví a na odpoledním vystoupení, které bude na vánočním trhu, který je pořádán pro krajany.“

Co budete hrát v Americe?

„Budeme mít připraveno pár věcí, které budou v angličtině, ale převážnou část repertoáru budou tvořit písničky zpívané v češtině. Tedy s texty buď Jiřího Tichoty nebo Dušana Vančury nebo Františka Novotného, dvorních a hlavních textařů Spirituál Kvintetu. Obecenstvo by s největší pravděpodobností nejraději slyšelo nejznámější písničky z té dlouhé historie. My jsme to dřív moc nedělávali. Pokračovalo se pořád dál. Vznikal nový autorský repertoár. V poslední době se ale k těm starým písničkám vracíme. Zvolna je oprašujeme i z toho důvodu, že se blíží výročí šedesáti let Spirituál Kvintetu, a my pro tu příležitost chystáme deset koncertů v Praze v Lucerně. Tam logicky spoustu těch starších věcí musí zaznít. Takže je zvolna zařazujeme i do našeho koncertního repertoáru, a musím říct, že ze strany posluchačů je to kvitováno s velkým povděkem. A i nás po těch dlouhých letech, kdy jsme ty písničky nehrály a museli si je připomenout, to moc baví“, říká Jiří Holoubek.

We shall Overcome - ikonická píseň Sametové revoluce.

Koncert v New Yorku bude 8. listopadu, o dva dny později vystoupí Spirituál kvintet ve Washingtonu. V Praze pak vystoupí Spirituál kvintet 17. listopadu na Národní třídě.

Celosvětově známá píseň amerického folkového zpěváka Pete Seegera "We shall Overcome" s českým textem Ivo Fišera "Jednou budem dál" má za sebou zajímavou historii. Poté, co zazněla ve studentském klubu v předvečer výročí smrti Jana Palacha, následoval pro Spiritual kvintet půlroční zákaz činnosti. Po vypršení trestu pak píseň kapela zpívala pravidelně na konci koncertů společně s posluchači. Zlom nastal v roce 1983, kdy chtěl zakazovaný song komunistický režim využít ve svůj prospěch. Píseň měla zaznít na "Kongresu za mír a odzbrojení" v pražském Paláci kultury. Kapelník Jiří Tichota se tehdy bránil, že je to baptistická hymna. Výmluvy nepomohly. Kapelník sice s rodinou zmizel na dovolenou, ale hrálo se z narychlo vytvořeného playbacku. Od té kapela píseň nezpívala. Až do okamžiku, kdy ji sborově zanotovali studenti 17. listopadu 1989 na Národní třídě. O pár dní později jí už Spirituál kvintet zpíval na balkoně Melantrichu. O rok později pak zazněla během setkání Václava Havla s prezidentem Georgem Bushem starším na Václavském náměstí. Tam si píseň s chutí zazpívali oba prezidenti. V roce 2009 na koncertu „Už je to tady" uspořádanému k dvacátému výročí pádu železné opony si ji s kapelou zazpívala v češtině i americká zpěvačka Joan Baez.