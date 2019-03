Smetanovu Prodanou nevěstu hrají v zahraničí téměř 150 let

Autorka výstavy Kateřina Viktorová se zaměřila na nejvýznamnější místa, kde byla Prodaná nevěsta na zahraničních jevištích uvedena:

„Výstava prezentuje Prodanou nevěstu od jejího prvního uvedení v cizině, to bylo v Petrohradu v roce 1871 ještě za Smetanova života, přes její triumf ve Vídni v roce 1982 nebo uvedení v New Yorku s Emou Destinnovou roku 1909 a 1941 s Jarmilou Novotnou, až po její nejnovější nastudování. Během 90. let 19. století po slavném vídeňském triumfu Prodané nevěsty byla tato Smetanova opera uvedena v mnoha evropských městech, zejména v německy mluvícím prostoru a nepřestala se rozšiřovat ani na počátku 20. století, kdy se postupně prosadila i Africe, Asii, Austrálii a v Americe."

Zajímavé je, že Prodaná nevěsta byla v Americe, například v Buenos Aires či New Yorku představena dříve než na evropském kontinentu v Paříži. Návštěvníci získají přehled o světových premiérách Smetanovy opery díky řadě exponátů, jako jsou například portréty, fotografie, a to i ze současných německých inscenací Pavla Horníka, plakáty či makety scén.

„K těm nejzajímavějším exponátům nepochybně patří portrét slavné vídeňské představitelky Mařenky, která se jmenovala Lili Lejo, dále to jsou modely návrhů scén pro zahraniční uvedení nebo korespondence významného francouzského barytonisty Victora Maurela s kněžnou Paulinou Metternichovou," říká Kateřina Viktorová.

Jarmila Novotná cestovala s osobním kostýmem po celém světě

Na výstavě se podílela i nezisková organizace Zámek Liteň, která pečuje o odkaz Jarmily Novotné. Ředitelka zámku Ivana Leidlová zapůjčila z pozůstalosti významné české sopranistky několik unikátních fotografií, které zachycují například svatbu Mařenky s Jeníkem ze Smetanovy opery Prodaná nevěsta.

„Tady je Jarmila Novotná ve svém kostýmu, ve kterém tuto operu zpívala neustále. Kostým měla svůj osobní, cestovala s ním všude po světě, a právě tento kostým si přivezla i do Metropolitní opery. Ten je stále v archivu Metropolitní opery uschován. Tady je konkrétně scéna, kde Jarmila Novotná tančí ke svému milému Jeníkovi a na další fotografii je vyobrazeno finále, kdy už se slaví svatba. Jarmila Novotná s Jeníkem na vozíku a okolo je celá vesnice, která jim přeje štěstí a lásku."

Česká sopranistka se zasadila o to, aby se Prodaná nevěsta v Metropolitní opeře hrála v českém jazyce.

„Jarmila Novotná ztvárnila roli Mařenky několikrát, byl to její první debut, který měla v Národním divadle v sedmnácti letech a následně tuto operu zpívala všude možně ve světě. Asi největší úspěch sklidila v metropolitní opeře v New Yorku, z této konkrétní inscenace jsou zde i zapůjčené fotografie, bylo to v roce 1941. Byla to jedna z prvních rolí, kterou Jarmila Novotná v Metropolitní opeře ztvárnila a velmi se snažila o to, aby se zde Prodaná nevěsta zpívala v českém jazyce, to znamená ne v tom anglickém překladu, ale v tom původním jazyce, ve kterém Bedřich Smetana hudbu vymyslel," říká Ivana Leidlová.

Prodaná nevěsta se v zahraničí uvádí téměř 150 let. Proto také výstava nabídne i současné významné inscenace, například pařížské nastudování z roku 2008, řadu německých inscenací nebo také tu nejnovější z konce minulého roku v Mnichově. Výstavu bude možné v Muzeu Bedřicha Smetany v Praze navštívit až do 2. listopadu 2020.