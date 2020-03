Petr Sís: Umění je útěcha a inspirace

Na čem momentálně pracujete?

Právě dokončuji knihu věnovanou památce Sir Nicholase Wintona, který zachránil život 699 dětem z Československa těsně před vypuknutím druhé světové války. Kniha má vyjít na podzim - dělám poslední tečky na posledním obrázku už asi dva týdny.

V roce 2014 jsme měli v galerii Českého centra Vaši velmi úspěšnou výstavu Cartography of the Mind. Byla to úžasná spolupráce a pro mě příležitost vnímat Vaše kresby zblízka. Mají tu magickou vlastnost vtáhnout člověka hluboko do příběhu. Mohl byste nám přiblížit, jak volíte postavy a témata? Vidíte nejprve příběh nebo obrazy?

Cartography of the Mind byla krásná výstava díky Charlottě Kotík a také Vám s Vaší ženou Kristýnou. Já jsem fascinován vstupováním do příběhu… zapomenutí se – od doby, kdy jsem jako dítě mohl uniknout šedé realitě. Tehdy jsem dokázal žít s kapitánem Nemo v jeho ponorce a letět balónem nad Afrikou. Když jsem ty příběhy kreslil, tak jsem si nevšiml, že uběhla celá noc a svítá. To se mi stávalo skutečně jen v mladém věku… Čím jsem byl starší, tím to bylo těžší, teď je to téměř nemožné… Vybíral jsem si postavy a příběhy, které mě inspirovaly. Nicholas Winton byl mladý Angličan na dovolené, který si nemusel v dalekém Československu dělat starost o děti. Lidé nevěřili, že přichází velká pohroma. Jemu se podařilo jich téměř 700 zachránit.

Současná situace okolo koronaviru ovlivnila celý kulturní sektor. Dotklo se Vás to osobně nebo profesně?

Samozřejmě dotýká… Odpovídám na otázky, kdy se vlna tsunami teprve zvedá… Vše se teprve dozvíme…

Mnoho lidí nachází v umění útěchu a nadhled. Co Vám jako tvůrci pomáhá najít rovnováhu a oporu v době nejistot? Chtěl byste lidem něco povzbudivého vzkázat?

Umění je útěcha a inspirace… Naši předci kreslili v jeskyni v době nejistot… My také…

Petr Sís je autor knih pro děti, ilustrátor, grafik, tvůrce animovaných filmů. Brněnský rodák od roku 1984 žije a pracuje v oblasti metropolitního New Yorku. Za svojí tvorbu, která zahrnuje krátké animované filmy, plakáty, nástěnné malby, tapisérie a umění ve veřejném prostoru, získal řadu prestižních ocenění. Napsal a ilustroval množství knih pro děti a dospělé, včetně tří knih Caldecott Honor: Starry Messenger-Galileo Galilei, Tibet prostřednictvím červené krabičky a Thew Wall-Growing Up Up Iron Iron Curtain. Je laureátem MacArthur Fellowship 2003 a nositelem medaile Hanse Christiana pro ilustraci v roce 2012. Vystavoval po celém světě. Jeho velká retrospektivní výstava byla nedávno k vidění v Praze v Centru pro současné umění Dox.