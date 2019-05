Opičky objevují svět na legendární Tatře 87

Letos je na programu 280 filmů z 51 zemí světa, z nichž téměř polovina je soutěžních. Soutěž je rozdělena do šesti kategorií, říká umělecká ředitelka Zlín Film festivalu Markéta Pášmová.

„Máme šest soutěžních kategorií. Filmy hrané pro děti, filmy hrané pro mládež, evropské debuty, což jsou filmy o mladých lidech, mladých evropských režisérů, kategorii soutěžních krátkých animovaných filmů pro děti do 12 let a kategorie studentských filmů. Evropské dokumentární filmy pro děti a mládež. Ten festival je jasně strukturovaný a jasně profilovaný a vždy je tam v hlavní roli dítě nebo mladý člověk.“

Diváci uvidí během festivalu osm premiérových filmů. Hned první den oba zahajovací filmy. Festival má totiž dvě slavnostní zahájení. To dopolední patří hlavně dětem, večerní gala představení australského filmu Chlapec a pelikán, který soutěží v Mezinárodní sekci filmů, je pro festivalové hosty, partnery festivalu a pochopitelně i pro další návštěvníky.

Králíček Flegi se stane první hvězdou zlínského Festivalu filmů pro děti

Dopolední zahajovací film „Zloděj otázek“, dětské publikum určitě ocení. Podle producenta Pavla Berčíka pobaví i ty starší.

„Ten film kombinuje herce, spodně voděné loutky, neboli mapety, dokreslovačky jako za Karla Zemana, ale moderně udělané v počítači a animaci. My jsme točili celý film ve Zlíně v baťovském ateliéru, v tom největším a nejstarším. Je to rodinný film, příběh o chlapečkovi, kterému rodiče nechtěli odpovědět na důležité otázky. Svět TV mini uni tvoří devět postav je to pan ředitel Vrána, praještěr Voráček, děti Boďa a Valentýnka, robot Franta Štajn, prasátko Rochňa, pejsci Džek a Ajka a právě králíček Flegi. Ten ve filmu hraje velkou roli, díky němu všechno dobře dopadne. V rolích hereckých, nikoliv loutkohereckých je v hlavní roli maminky Bára Poláková, tatínka hraje Jirka Havelka, jejich dítě Sebastián Péte, což je vycházející dětská hvězda, velmi vtipnou roli a pro příběh zásadní tam hraje Pavel Liška a Miroslav Krobot se představí v roli zahradníka, který bojuje s Flegim o mrkve.“

Film vyslala na zlínský festival Česká televize. Petr Koliha, výkonný ředitel ČT-D k tomu dodává.

Zlínský festival je tradičním partnerem déčka. Přispíváme novými projekty, jako je už zmíněný TV mini uni Zloděj otázek, nevšední celovečerní kombinovaný animovaný film. Kromě toho představíme zbrusu nový seriál „Kriminálka pátá C“, kdy jsou děti na stopě různým pašovaným zvířatům, broukům a hadům. Myslím, že to bude další úžasný projekt a máme tak třeba i z animace zbrusu nový večerníček Kokoškovi, který vřele doporučuji i dospělým.“

Filmy místo vyučování

Festival patří především dětem a promítat se bude proto nejen ve Zlíně. Projekce se rozšiřují do okolních obcí, dokonce i na Slovensko. Nabídku filmů dostávají školy včas, aby si mohly vybrat.

„To, že spolupracujeme se školami, je také jedna z velkých tradic zlínského festivalu. Školy jsou naší velkou zákaznickou základnou. My těch dětí odbavíme asi 25 tisíc za ten týden a musím říct, že pro školy promítáme zdarma. Máme takové speciální setkání s učiteli, kde jim nabízíme filmy, kde si mohou vybírat, jednak podle věkových kategorií, ale také podle synopse o čem ten film je, jaká jsou tam klíčová slova. Snažíme se, aby ti učitelé s těmi dětmi o filmech mluvili, aby to dále potom rozebírali, aby to nebylo jenom o tom, že děti jsou zkrátka jako na festival do kina a ulejou se ze školy. To je část školní a potom je to část pro veřejnost, kdy promítáme až do pozdních večerních hodin,“ vysvětluje Markéta Pášmová. Heslo festivalu se odráží v promítaných filmech, ale také je znát ve výběru festivalových hostů, kteří jej navštíví.

„Náš festival se nese v duch Objevuj a poznávej, tady tato sekce je inspirována stým výročím narození pana Miroslava Zikmunda. Velmi důležitými hosty letos budou cestovatelé, přijede Dan Přibáň, Petr Horký, Steve Lichtag. Potom se samozřejmě držíme našeho nastaveného konceptu takzvaných young stars, což jsou hvězdy mladé, talentované a začínající, které k nám do Zlína přijíždějí a mají být vlastně takovou inspirací pro všechny mladé lidi, kteří u nás jsou, takže my určitě asi neobhajujeme takovou tu politiku velkých hollywoodských hvězd, ale snažíme se jít trošku jinou cestou.“

Filmové klapky prestižní záležitostí výtvarníků

K festivalu už neodmyslitelně patří Salon filmových klapek. Myšlenka vyzvat výtvarníky, aby umělecky zpracovali dřevěnou filmovou klapku, vznikla před dvaadvaceti lety. Od té doby bylo díky vydraženým dílům podpořeno 350 projektů a snímků studentů filmových škol nebo začínajících tvůrců, částkou téměř 33 milionů korun. Letošní dražba - veřejná aukce originálních uměleckých klapek naplní program nedělního odpoledne Kongresového centra ve Zlíně.

Promítat se bude až do soboty 1. června, kdy festival končí celodenním programem pro děti i dospělé.