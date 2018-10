Ondřej Vetchý vystihl osobnost mého pradědečka Aloise Rašína

Záslužné činy československého ministra financí zpracoval Jiří Svoboda v dokudramatu Rodina Aloise Rašína. Ten vypráví nejen o životě Aloise Rašína, ale také jeho rodině, především o synovi Ladislavovi Rašínovi, který se zasazoval o nezávislost republiky.

„Když má něčí činnost za následek to, že přijde o svůj život, tak je tím poznamenaná celá rodina. Tady to jsou známá jména, ale takových rodin byla celá řada. Bylo to desetitisíce lidí, kteří prožili něco podobného. Tím, že se teď mluví o Rašínovi, jeho synovi a o tom, o co se pokusili, můžu uzavřít kruh mlčení a toho jejich trpění. Jsem za to strašně vděčná," vysvětluje Karolina Breitenmoser-Stransky, pravnučka Aloise Rašína.

Druhým projektem je dvoudílný film s názvem Rašín, také z dílny Jiřího Svobody.

„Za tím, co je v tom hraném filmu i v tom dokumentu, si můžu stát. Hraný film, kde pan Vetchý představuje osobnost mého pradědečka, je napínavý a má zajímavý děj. Ondřej Vetchý podává tu osobnost jako by to byl můj pradědeček, vidím ho v tom a odpovídá to tomu, v čem jsem byla vychovaná," dodává Karolina Breitenmoser-Stransky.

Po stopách legionářů se v dokumentu vydali jejich potomci

Režisér Jakub Tabery připravil k výročí založení republiky dokonce tři projekty. Vedle dokumentu Dva muži v roce jedna a filmu Průšvihy první republiky také třídílný cyklus Legie 100 ve spolupráci s Československou obcí legionářskou. Film představuje působení československých legií na všech frontách, nejen těch v Rusku.

„Tohle není klasický historický dokument s nastřádanými daty a jmény. Pojali jsme to jako cestu, takové roadmovie. Jdeme krok za krokem v patách legiím. Snažíme se přiblížit ta místa lidem s ohledem na to, že jsou dnes velmi významnými turistickými destinacemi například ve Francii Cognac, Bordeaux, Champagne nebo v Itálii Lago di Garda. Všude v těchto oblastech se pohybovaly československé legie. Všichni tam jezdí na dovolenou a netuší, že možná právě jejich prapředek v těch místech bojoval za Československo," dodal Jakub Tabery.

Sám má k dílu osobní vztah. Jeho dědeček, herec Zdeněk Štěpánek, absolvoval totiž ruské legie. Jak uvedl Jakub Tabery, po stopách československých legionářů cestují účastníci po boku herce Jiřího Dvořáka.

„Na cestách nás doprovází potomci legionářů. Všichni to jsou mladí lidé, jejichž prapředci bojovali v legiích. Bylo zajímavé je sledovat, když stáli na tom místě, kde stál jejich pradědeček a zažíval neuvěřitelnou hrůzu."

Vlastimila Šrůtková prožila celé století

Více rodinný a osobní pohled na stoleté výročí přinese například dokument Narozena 1918 Evy Tomanové. Vypráví o životě dnes stoleté ženy, která prožila všechny velké události republiky.

„Paní Šrůtková se narodila v roce 1918 ve Vídni. Jméno Vlastimila dostala kvůli dědečkovi, který byl velký vlastenec a bál se, aby se z ní nestala Rakušanka. Na dědečka vzpomíná velice ráda, byl jí vzorem. Říká, že ji učil heslo „pravdu miluj, za ni bojuj, přeskoč, přelez, nepodlez". Často nám ho opakovala a sama doufá, že podle něj i žije," říká scénáristka a režisérka filmu Eva Tomanová. Ve svých 100 letech je paní Šrůtková ve vynikající kondici. „Je velice vitální. Ve svém věku vyjde do druhého patra bez zadýchání, obejde celou Kampu bez zastavení, nepoužívá brýle ani na blízko ani na dálku a slyší velice dobře, vůbec nepotřebuje naslouchátka."