Olympic to ještě nebalí

Své první album natočila legendární česká skupina Olympic před 50 lety. To, že je zakladatel skupiny Petr Janda už starší pán (je mu 76 let), ale vůbec neznamená, že by se chystal do muzikantského důchodu. Právě naopak. Letos na podzim Olympic vydal zcela nové album Trilobit. Jedna z nových písní se jmenuje Ještě to nebalíme, což asi nejlépe vyjadřuje přístup Petra Jandy k životu. Na přebalu alba je použita kresba k debutové desce Želva, čímž se skupina hlásí ke své bohaté historii. Petr Janda natočil během své hudební kariéry s Olympicem spoustu hitů, některé z nich si dnes připomeneme.