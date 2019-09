Nový komiks představuje úspěšné Čechoslováky ve světě

Cílem nového komiksu je podle koordinátora projektu, historika a politologa Martina Nekoly šířit v Čechách i v zahraničí povědomí o životě československých krajanů, s důrazem jejich život v emigraci a o úspěchy, kterých dosáhli často za velmi složitých podmínek.

"Komiks s názvem 'Čechoslováci ve světě' vyšel v nakladatelství Albatros v dubnu letošního roku. Obsahuje 7 příběhů. Musím se přiznat, že je tam zahrnuta pouze jedna žena, to musíme příště napravit. Příběhy postihují Spojené státy americké, Austrálii, Kanadu, je tam i jeden příběh z Peru, na který jsem obzvlášť pyšný."

Čtenáři se tak mohou odlehčenou komiksovou formou seznámit třeba s profesory Radomírem Lužou a Františkem Králem ve Spojených státech, s úspěšnými podnikateli v Kanadě Karlem Velanem a Milanem Kroupou, s muzikoložkou Dagmar Hasalovou-White v USA, s cukrovarníkem Dušanem Honke Houfkem v Peru nebo s Milanem Vyhnálkem, kterého cesta z komunistického Československa zavedla až do daleké Tasmánie. Dodnes mu v Austrálii, kde vybudoval největší sýrárnu na jižní polokouli, přezdívají „král sýrů", a to přitom tehdy Australané nebyli zvyklí konzumovat mléčné výrobky, říká Martin Nekola:

"Založil firmu Lactos, která opravdu udělala díru na trhu. Zásoboval nejen Austrálii, ale i Japonsko, dovážel do Ameriky. To je přesně ten příběh selfmademana, který se vlastní pílí, odhodláním a energií dokázal vypracovat z ničeho, a dnes je jedním z nejslavnějších lidí v tomto oboru v Austrálii, byť tedy bohužel mezi námi už není. Zemřel v roce 2013."

Pan Vyhnálek byl aktivním členem krajanské komunity, pomáhal několika uprchlickým rodinám z Československa a po sametové revoluci sponzoroval stipendijní pobyty studentů Karlovy Univerzity a zprostředkovával jim zaměstnání na australských farmách. Jednou z prvních stipendistek byla i jeho neteř Petra Škopová.

"Pomohl hodně studentům začít kariéru. Já jsem byla jedna z prvních, takže mohu posoudit, že to opravdu mělo velký vliv a kdo se toho na začátku trošku nebál a uchopil tu příležitost, tak mohl ve svém životě dosáhnout velkých úspěchů a vrátit České republice, což byla Milanova myšlenka, tu energii, kterou on do toho investoval."

Komiks je i v českých krajanských školách

Komiks byl zaslán zhruba do tří desítek krajanských škol a institucí, povětšinou ve Spojených Státech a v Británii, ale také třeba v Kanadě nebo Austrálii, říká Martin Nekola.

"Ano, reakce přicházejí, jsou nám velice vděční, a říkají, že to slouží jako výuková pomůcka třeba pro děti, které už tak dobře nevládnou českému jazyku, protože kniha vyšla česky s anglickým překladem, který je šikovně umístěn na postranním panelu. Když si děti nejsou jisté nějakým slůvkem nebo obratem, tak se podívají na anglickou verzi."

Následovat budou „Pražané ve světě"

Ve spolupráci s hlavní městem Prahou chystají tvůrci další knihu, tentokrát věnovanou zajímavým osobnostem, které se narodily v Praze, odešly z Československa a prosadily se v nějakém oboru lidské činnosti, uvádí Martin Nekola.

"Zmíním třeba jméno pana Antonína Šponara, neboli Tonyho Sponara, který se odstěhoval po roce 1948 do Austrálie a v údolí Thredbo, které je asi pět hodin od Sydney, založil lyžařský rezort. Ano, slyšíte správně, lyžařský rezort v Austrálii. Byl tam průkopníkem tohoto sportu a v jeho stopách se potom vydali jiní, Sponar byl ale ten, kdo "naučil" Australany lyžovat. Takže to je přesně typ osudu a člověka, který my hledáme."

Stejně jako kniha „Čechoslováci ve světě", kterou opatřil ilustracemi mladý kreslíř Tomáš Pánek, bude i tato publikace zpracovaná komiksovou formou. Cílem je totiž podle Martina Nekoly oslovit především mladou generaci.

"Snažíme se zaměřovat především na mladší generace, na studenty, a protože už je jakousi praxí, že nám dnes děti méně čtou, je třeba jim ty informace předkládat atraktivnější formou, a my si myslíme, že se komiks stává stále silnějším mediem, takže jsme se rozhodli jít touto cestou."

Publikace vznikla v rámci projektu The Czechoslovaktalks, jehož cílem je shromažďovat zajímavé životní osudy krajanů v zahraničí. Projekt vznikl pod záštitou nadačního fondu Dotek, který založili manželé Radka Horká a Jaroslav Horký. Právě advokátní kancelář Jaroslava Horkého pomáhá krajanům s jejich právními nároky.