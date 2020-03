Náhrdelník pro Adele, nákrčník Terezy Fajksové i šperky Iriny Shayk najdete na výstavě Hvězdný prach

A názvu odpovídá i instalace. Unikátní bižuterie neleží ve vitrínách, ale jakoby se vznáší v temné místnosti, kde na šperky dopadá světlo.

"Všude kolem máte nebe, ze kterého nám spadly na zem hvězdy. My jsme se rozhodli vystavit bižuterii v té podobě, která v Čechách není tak úplně známá. Znají ji spíše v zahraničí, protože se dokáže prosadit i jako výrazný módní doplněk celebrit spojená s VIP akcemi jako je třeba Miss Earth nebo s různými róbami a dalšími doplňky, které se týkají Met Gala. Málokdo ví, že takové věci se v Čechách produkují a dodávají. Spolupracujeme s firmami, jako je Versace nebo Paul Gaultier," uvedl Petr Nový, šéfkurátor Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou.

Tyhle šperky skoro nikde nekoupíte

Výstava Hvězdný prach je věnovaná silným ženám. Je dárkem ke stoletému výročí mecenášky Medy Mládkové, která má ráda bižuterii. Jsou tu speciální prototypy spojené se světem showbyznysu, věci atypické, které v drtivé většině nikde nekoupíte. Jako třeba náhrdelník pro zpěvačku Adele. Existují pouze dva kusy. Ten druhý právě tady na výstavě.

Jak dodal Petr Nový, Preciosa je největší sklářská firma v republice:

"Jediná dlouhodobě spolupracuje se světovými módními designery. Jennifer Lopez nosí bižuterii, měla ji na sobě Britney Spears, taky Kylie Minogue jezdila světové turné a měla na sobě kamínky z Preciosy. Opravdu to je respektovaná firma stejně jako Swarovski ve své branži a konkurují si. Třeba známé newyorské designérské Duo Blonds vytváří každý rok kolekci z kamínků Preciosy a dělají k tomu ohromnou show."

Unikátní materiál se uplatnil i na šatech

Že se dá česká bižuterie uplatnit i v módě, dokazují šaty poseté kamínky. Tančily v nich například účastnice soutěže StarDance, uvedla Silvie Stanická, která přednáší dějiny kultury a architektury na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.

"Troje šaty jsou tady zastoupeny z dílny velmi slavného českého návrháře, jehož jméno sahá daleko za hranice, zejména do Paříže. Jedná se o designérské návrhy Jakuba Polanky, který se specializuje na ženskou zakázkovou módu. Proto nikde nenajdeme jeho showrooom, kde by byly šaty k vidění. Firma Preciosa si ho vybrala jako autora, který s materiálem pracuje velmi neotřele, vezme třeba tričko běžné produkce a výtvarně ho upraví."

Právě na jeho šatech se uplatnil nový, naprosto unikátní materiál. Jejich nositelka je v nich jako z pohádky Chytrá horákyně, oblečená, neoblečená.

"Máme k dispozici pružnou mřížku a do ní jsou v různé hustotě osázeny kameny v celé barevné paletě. Mřížka může být velmi hustá, kamínek vedle kamínku, kdy to tvoří téměř souvislou vrstvu, až po velké půl centimetrové rozestupy. Není to nic lehkého, kilo to vážit bude. Pak jsou kamínky, které jsou od sebe nahuštěné třeba milimetr, tam je váha dvoj i trojnásobná. Vytváří to nádherný efekt zejména v umělém světle, třeba na plese to jsou naprosto unikátní šaty. Jedna z mých bývalých studentek z toho šila svatební šaty, měly obrovský úspěch, ale byly téměř za půl miliónu."

Pelerýna pro malou mořskou vílu

Na výstavě bižuterie se podílelo deset jabloneckých firem. Je tu například náhrdelník vyrobený pro královnu soulu Arethu Franklin, nákrčník, který měla na sobě Miss Earth 2012 Tereza Fajksová, šperky, které na sobě měla při Met Gala modelka Irina Shayk. A je tu i skleněná pelerína z vinutých perlí pro Malou mořskou vílu, ukázal Petr Nový:

"Walt Disney chystá revoluční Malou mořskou vílu. My jsme se rozhodli, že je to hezký námět pro to, aby vznikl artefakt, který ukáže technologii, která tu dosud nebyla. Měli jsme tu perle mačkané, sekané perle, kameny, nášivky, všechno možné, ale ručně vinuté jsme tu ještě neměli. Tady z nich máme ukázku peleríny pro mořskou vílu. V těch vinutých perlích máte neuvěřitelnou výhodu, že nikdy nemůžete mít to samé. Žádný náhrdelník, který vznikne, nebude stejný. Vždycky je to originál."

Více na: Muzeum Portheimka - HVĚZDNÝ PRACH