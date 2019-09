Mural od studentů z Plzně ve čtvrti Pilsen v Chicagu

„Díval jsem se na muraly v chicagské Plzni a všiml jsem si, že lidé tu mají rádi portréty nebo osoby, tak jsem toho chtěl držet. A abych propojil dnešní mexické obyvatele s těmi původními českými migranty, tak jsem namaloval právě dívku v českém kroji s mexickými motivy, říká Martin Kelbl, který se na tvorbě muralu podílel spolu s Gabrielou Mangelovou a Markétou Brecherovou.

Nástěnné malby zdobí snad všechny volné plochy v někdejší české čtvrti. Pro Mexičany jde o typický způsob výtvarného vyjadřování. A právě to inspirovalo učitelky z české Masarykovy školy v Chicagu prezentovat tu vzhledem k minulosti také český mural. S nápadem oslovili výtvarnici, ilustrátorku a profesorku Sutnerovy plzeňské školy Renátu Fučíkovou.

„ Už Loni přijela jedna skupina studentů, která vytvořila mural připomínající české vazby na Chicago. Šlo o trochu politickou malbu znázorňující Masaryka, někdejšího starostu Čermáka, Charlottu Masaryk. Letos jsme vytvořili Pilsenitu – Plzeňačku. Je to dívka, která má kroj, na hlavě českou holubičku pokrytou mexickými výšivkami a kolem roj, kde nevíme, zda jsou to Češi nebo Mexičani,“ vysvětluje okolnosti zrodu díla Renáta Fučíková, která přijela do Chicaga spolu se svými studenty. Dílo vznikalo čtyři dny. Pro mladé umělce šlo o první podobnou zkušenost. „Co bylo zajímavé, že především ženy nám říkali, že se jim to líbí, protože mám dojem, že muraly spíše oslovují muže. Tak doufáme, že to nebude hned přemalované“, dodává Martin Kelbl.

Dobrých sto

Odhalení muralu nebylo jedinou akcí, která v těchto dnech připomněla někdejší českou minulost zdejší čtvrti. V industriálním prostoru místního mexického minipivovaru se představila výstava Dobrých sto. Ta vychází ze stejnojmenné knihy, kterou také vytvořili studenti z Plzně pod vedením Renáty Fučíkové.

„ S určitým předstihem před výročím vzniku republiky mne napadlo zmapovat naši historii a zadala jsem svým studentům, aby si každý vybral nějaký rok, který mu přijde zajímavý a našel v něm nějakou pozitivní událost. I v těch letech, kdy došlo k okupaci nebo invazi vojsk. A ti studenti byli schopni skutečně v každém roce najít něco kladného. Celý ten projekt má připomenout 100 let a má sloužit k povzbuzení naší mysli. My Češi máme ve zvyku naříkat a připomínat jen to špatné a zapomínáme, že jsme schopní silní a že i v těch temných letech jsme měli Nobelovky, vznikaly převratné romány, sportovní rekordy, vynálezy, věci týkající se životního stylu.“ Výstava obrazů zavítala už v loňském roce do Washingtonu, letos doputovala do Chicaga, města, které je nejvíc spojené s českou migrací 19. století.

„My si toho velmi vážíme, protože naše škola už díky jménu Sutnarka je spojená s Amerikou mnoha způsoby. Jednak jménem Ladislava Sutnara, grafického designéra, který odešel do Ameriky a vytvořil velké dílo. Navíc naše škola je v Plzni a tady v Chicagu je krásná čtvrť Pilsen, kterou Češi stavěli, obývali. Začali odcházet až v padesátých letech, kdy se začali stěhovat jinam, odcházet na předměstí a ta čtvrť je dnes obývaná Mexičany. Ale začínají se do ní vracet intelektuálové, protože žije uměním. Proto jsme rádi, že jsme tady v krásném prostředí pivovaru dostali možnost prezentovat ilustrace studentů a ukázat co umějí čeští Plzeňáci“, pochvaluje si Renáta Fučíková.