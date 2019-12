Můj příběh ve vizuální poezii. Výtvarnice Míla Fürstová představila knihu Všechny mé řeky

Knihu kromě Míly Fürstové vytvořilo několik autorů, její jsou hlavně ilustrace a fotografie. Na dvousetpadesáti strankách jsou stovky pestrobarevných grafik a koláží s jemnými snovými obrazy.

Na černém přebalu knihy je zmenšenina jednoho z nejznámějších autorčiných děl - monumentální grafiky s českým překladem Všechny řeky, které skrze mě plynou. Fürstová za svoji tvorbu získala řadu ocenění a samostatné výstavy měla v Česku, Británii, ve Francii nebo Spojených státech amerických.

"Ta kniha je vedená velmi vizuálně. Přála bych si, aby se na ni podívalo hodně mladých lidí, kteří třeba chtějí dělat umění nebo jsou prostě snílci. Já musím pochválit designérku Olindu Kunčickou, která celý koncept knihy krásně vymyslela. Jak za sebou řadila ty stránky, tak mám pocit, že člověk jde z překvapení do překvapení, že se tam hezky rozvíjí ten můj příběh. Je to taková vizuální poezie."

V Česku ji na vysokou nevzali, v Anglii vystudovala Královskou akademii

A jaký je příběh Míly Fürstové? Narodila se v Pelhřimově. V Praze vystudovala Střední umělecko průmyslovou školu. Chtěla pokračovat na vysoké umělecko-průmyslové, ale tam ji nevzali. Přihlásila se proto na pedagogickou fakultu a vydala se do Velké Británie zlepšit si angličtinu.

"Já jsem se tam zamilovala a pak mi najednou nabídli místo ke studiu na umělecké univerzitě v Anglii. Byla jsem šťastná. V Anglii jsem se dostala na Královskou akademii. To byl velký kolotoč, ale v centru toho kolotoče bylo štěstí, že si můžu zašpinit ruce od barev a dělat, co mě baví."

Magisterský titul získala na Royal College of Art a před deseti lety se stala nejmladším zvoleným členem akademie Royal West of Academy v Bristolu.

Když tvořila obal Coldplay, poslouchala tehdy ještě tajné album

Míla Fürstová pracuje dnes už vzácně používanou technikou leptu a její grafika je charakteristická precizními detaily, které jako celek vytvářejí působivé obrazce.

Českou výtvarnici proslavil hlavně návrh obálky na desce britské kapely Coldplay. Jak k tomu došlo?

"To já taky dodnes nechápu. V roce 2012 mi volal můj agent. Já jsem v té době měla pětiměsíční miminko. Nejenom, že jsem tehdy nedělala umění, ani jsem nespala, byla jsem mimo. A on najednou říká: Mílo, představ si, že Coldplay říkali, že by chtěli, abys jim udělala obálku a já říkala: to ses úplně zbláznil."

Jak uvedla Míla Fürstová v jednom z rozhovorů, Goldplay předělali svoje nahrávací studio v její galerii. Všude na stěnách byly její grafiky. A ona zase několik měsíců kreslila a dokola poslouchala jejich nové album, které bylo v té době ještě přísně tajné.

A právě motiv křídel na albu Coldplay inspiroval ke spolupráci s výtvarnicí Mílou Fürstovou Karlovarské minerální vody. Její díla se objevila na etiketách lahví s minerální vodou. Je na nich malý chlapec, který symbolizuje sen Heinricha Mattoniho, průmyslníka z Karlových Varů, který začal minerální vodu stáčet.