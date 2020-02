Králíček Jojo na náměstí v Žatci

Žatec se v posledních letech proměňuje, starobylé domy na náměstí mají opravené fasády, ale zároveň ve městě zůstávají i omšelá zákoutí. Zřejmě i to je důvod, proč je populární kulisou domácích i zahraničních filmařů včetně největších hollywoodských hvězd.

„Otázku proč si na vedení města často klademe. A máme vždy jasnou odpověď producentů a filmařů. Je to historické centrum, kterému vděčíme za historii chmelařství, krásné dochované stavby, komunikace, které jsou z žulových kostek. A toto všechno přispívá, že filmaři vybírají Žatec jako jedno z míst k natáčení nejen historických filmů“, říká místostarosta Jaroslav Špička (Volba pro město).

Nacistické symboly některým místním trnem v oku

V těchto měsících diváci mohou v kinech sledovat snímek Králíček Jojo o mladém desetiletém německém chlapci, který je zapáleným členem Hitlerjugend a jehož imaginárním přítelem je Adolf Hitler. Ve snímku mimochodem hraje i hvězdná Scarlett Johansson. Jak vnímají místní, když na jedné straně na domech visí nacistické vlajky a na druhé straně mohou zahlédnout právě takovéto filmové hvězdy? „ Vždy je to rozděleno na dvě skupiny. Jedna skupina si uvědomuje, že filmování je přínosem do městské pokladny, jsou rádi, když se objeví ať historická nebo novodobá scéna, přihlížejí natáčení, zúčastňují se komparsů, jsou vtaženi do bytí natáčení filmů, na druhé straně máme zkušenost, že nacistické symboly mohou v někom vzbuzovat jisté rozpaky. Zažili jsme telefonáty, že symboly jsou vyvěšeny brzy, když natáčení bude třeba za dva dny. K tomu musím říci, že jsme měli výbornou zkušenost s produkcí, stačil jeden telefonát a vše bylo překryto. Je to vnímáno z obou směrů, jeden přijímá filmaře, ten druhý jemně kritizuje.“

Žatec se stal filmovou kulisou pro desítky filmů. A už v březnu by mělo dojít k dalšímu natáčení. Pro město představuje zájem filmařů i zajímavou finanční injekci do městské pokladny. „ Ročně to je kolem milionu, loňský rok byl ještě úspěšnější, to bylo jeden a půl milionu korun. Peníze jdou do rozpočtu města. Na radě jsme si řekli, že výdělek z filmu budeme investovat do samotného centra města“, popisuje místostarosta Špička.

Procházka po filmových místech

Severočeský Žatec je zaslíbeným městem pivařů. Najdete tu Muzeum piva. Na radnici ale pomalu pozorují, že část turistů sem láká právě i možnost prohlédnout si na vlastní oči místa, která zahlédli ve filmech či seriálech. Toho chce radnice podle Jaroslava Špičky i do budoucna využít. „Snažíme se to podpořit filmovou expozicí v naší Sladovně a zhruba před měsícem komise pro kulturu a cestovní ruch zadala vznik turistické aplikace, která bude ukazovat turistická místa, kde se světová i místní díla v Žatci natáčela. Právě tímto směrem se chceme ubírat.“

Filmové podoby Žatce

Židovské ghetto, revoluční Paříž, rozbombardované Drážďany.

K nejznámějším snímkům natáčených v Žatci patří Yentl, Bídníci s Liamem Neesonem, americký Úkryt v zoo nebo francouzský Z Paříže do Paříže, seriály Oliver Twist či Červený Bedrník, z českých pak filmy Tatínek, Pusinky, Holky z porcelánu nebo seriál Náměstíčko, Já Mattoni.