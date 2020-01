Vjezd gladiátorů je možná nejslavnější ze všech pochodů na světě. Ale málokdo, mimo hudební odbornou veřejnost ví, že ho napsal Julius Fučík. Přesněji Julius Ernst Wilhelm Fučík. S autorem světoznámé Reportáže psané na oprátce ho spojoval příbuzenský poměr strýce a synovce. Jestli se mladému Fučíkovi líbil slavný pochod svého strýce, to nevíme. Ale kdo ho určitě miloval, to byl německý císař Vilém II. Oblíbil si ho natolik, že trval, aby se tento pochod oficiálně hrál při každém jeho vítání. Vždycky… Ať přijel do lázní, nebo křtil nový bitevní křižník.

Julius Ernst Wilhelm Fučík

Byl to proslulý vojenský kapelník a znamenitý hudebník. Dostalo se mu skvělého hudebního vzdělání. Od svých třinácti let studoval pražskou konzervatoř ve třídě Antonína Dvořáka. Jeho spolužáky byli Josef Suk a Oskar Nedbal. Když musel za císaře pána na vojnu, svou základní službu si odbyl jako houslista a fagotista. V c. k. armádě pak zůstal a dlouhá léta sloužil jako kapelmajstr u hudby osmdesátého šestého pěšího pluku v Budapešti.

Ještě před první světovou válkou opustil vojenskou hudbu a odešel do Berlína, kde založil vlastní hudební nakladatelství. Měl také svůj orchestr, jmenoval se Orchestr pražských umělců. A s ním hrál Berlíňanům české klasiky, včetně Smetany a Dvořáka. A hrál denně v sále pro deset tisíc diváků, což je dnes nepředstavitelné. Bohužel zemřel předčasně, v pouhých čtyřiačtyřiceticeti letech. Julius Ernst Wilhelm Fučík je pochovaný na Vinohradském hřbitově. Jako skladatel myslel především na své vojenské orchestry a psal pro ně nejenom taneční kousky, ale dokonce i koncertní díla. Je zajímavé, že tenkrát vojenské kapely měly smyčce, takže mohly vystupovat jako symfonický orchestr. Posloucháme-li některé Fučíkovy skladby, například valčíky v podání symfonického orchestru, tak najednou jako bychom tam cítili toho Dvořákova žáka.

Český král pochodů

Většinu Fučíkova díla tvoří skladby pro vojenské orchestry. Proto bývá někdy nazýván „český Sousa“, po světoznámém vojenském kapelníkovi, nebo také „český král pochodů“. Byl velmi plodným autorem, složil více než tři sta pochodů, polek a valčíků. Některé jeho skladby se dosud hrají, stálou součástí repertoáru zůstávají především pochod Vjezd gladiátorů a Florentinský pochod a také polka Starý bručoun.

