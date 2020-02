Každý správný Ústečan má doma svůj Střekov

Když budete přijíždět vlakem do Ústí nad Labem, první, co uvidíte je majestátní hrad Střekov. Na černé skále se vypíná do výšky sto metrů už 700 let. K tomuto výročí zde probíhá výstava 700 x Střekov. Pořadatelé si dali za cíl, shromáždit právě tolik obrazů, fotografií, pohlednic a upomínkových předmětů, na kterých je hrad vyobrazený.