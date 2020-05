Jubilejní Pražské jaro probíhá v on-line podobě. Koncerty budou přenášet i ambasády a Česká centra

Vybrané koncerty zprostředkuje Česká televize a Český rozhlas. On-line vysílání bude možné sledovat i prostřednictvím webů a sociálních sítí ministerstva zahraničí, českých ambasád a Českých center.

„Je dobře, že i v současné náročné době našli pořadatelé způsob, jak tento zážitek dostat k posluchačům. Ministerstvo zahraničí je hrdé, že se může podílet na vysílání tohoto prestižního festivalu prostřednictvím našich kanálů v cizině,“ řekl ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček.

Má vlast se hraje na festivalu od roku 1946

Jubilejní 75. ročník měl původně nabídnout 53 koncertů.

"Je pravda, že Pražské jaro přežilo dva politické převraty, jednu vojenskou invazi a dvě vlny emigrace svých zakladatelů a spolutvůrců, tak by byla chyba, kdybychom nepřežili i tohle. Ale je to skutečně zcela nová sitauce," uvedl ředitel festivalu Pražské jaro Roman Bělor, který stojí v jeho čele 19 let.

Netradiční podobu festivalu předznamenal už 11. května sestřih významných zahajovacích koncertů uvedený Českou televizí. Na Pražském jaru Má vlast poprvé zazněla 12. května 1946 v Rudolfinu pod taktovkou Rafaela Kubelíka a až na roky 1948 a 1951 jí od té doby patří úvod festivalu.

Zahajovací koncert festivalu z roku 1990, kdy v čele České filharmonie po více než 40 letech emigrace stanul dirigent Rafael Kubelík, odvysílal Český rozhlas Vltava.

Zazní i premiérová skladba objednaná speciálně pro Pražské jaro

Na festivalu vždy vystupují špičkoví umělci. A stejně tomu je i letos, dodal pro Český rozhlas ředitel Roman Bělor.

"Snažili jsme se zachovat některé tradiční prostory, kde se konají naše koncerty. Jedná se hlavně o Dvořákovu síň Rudolfina a Smetanovu síň Obecního domu. To jsou naše kmenové budovy. Ale některé koncerty se budou konat na jiných místech. Úplnou raritou bude koncert Pražského jara, který se bude konat v Brně v Janáčkově divadle, kde vystoupí brněnský soubor soudobé hudby Contemporary Orchestra s programem, ve kterém zazní premiéra skladby, kterou jsme objednali u Jana Ryanta Dřízala Zběsilost v srdci. To má své opodstatnění, protože chceme zachovat náš vztah k nové hudbě."

V on-line programu se mohou diváci těšit třeba na pěvecký recitál basbarytonisty Adama Plachetky, který nabídne Zimní cestu Franze Schuberta.

"Máme tu taky koncert mladých hudebníků, kteří měli původně vystoupit na Pražském jaru. Je to klavírista Jan Čmejla, houslista Eduard Kollert, bicista Ladislav Bilan a klarinetistka Anna Paulová. To je prostor pro mladé hudebníky. Úplnou zvláštností bude přenos ze Spojených států, kdy houslista James Ehnes, který měl vystoupit na Pražském jaru, nám umožní sdílet jeho koncert z Floridy, kde teď tento kanadský houslista pobývá," dodal pro Český rozhlas Vltava ředitel Pražského jara Roman Bělor.

Hudebníci, kteří zvítězili na Pražském jaru, jsou velmi úspěšní. Patří mezi ně klavírista Ivo Kahánek. Jeho Album klavírních koncertů Dvořáka a Martinů, které nahrál s Bamberskými symfoniky, bylo nedávno oceněno časopisem BBC Music Magazine jako nejlepší nahrávka roku.

Do programu Pražského jara byly zařazeny také záznamy legendárních festivalových koncertů uplynulých dekád. Připraven je i opravdový klenot - záznam provedení Beethovenovy Deváté symfonie „S Ódou na radost" z Pražského jara 1990, kdy v čele České filharmonie stanul Leonard Bernstein.

www.festival.cz