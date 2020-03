Jeseníky a Rejvíz učarovaly spisovateli Sotirisu Joanidisovi

Jeho rodiče dostali dům po odsunutých Němcích a on si zdejší kraj i jeho báje a pověsti oblíbil.

"Přírodu mám rád a příroda zavinila i to, že jsem tu pracoval a možná i to, že tak dlouho žiji. Už je mi osmdesát. Můj kamarád říkal, že je nejdůležitější dosáhnout osmdesátky, pak hodně málo lidí umírá."

Rejvíz? Zelená perla Jeseníků

Rejvíz považuje za přírodní perlu. Zdejší mechová jezírka v rašeliništi jsou protkána turistickými chodníčky. Uprostřed je Velké mechové jezírko, kde vrstva rašeliny dosahuje až 300 centimetrů.

"Hezky to napsal Jeroným Pavlík. To byl farář, který přišel v roce 1894 a byl tu do roku 1938. Napsal, že Rejvíz je perlou Jeseníků, zasazenou v zeleni lesů. Já s ním souhlasím. Je to skutečná perla nejenom přírody, je tu i rezervace mechových jezírek. Celá příroda žije tak, jak má, a není tu moc lidí. Každému lesníkovi je příjemnější, když je tam víc přírody než lidí. Ale nejlíp je ve staré hospodě, která se dřív nazývala U pastýře Gilla. To je podle jedné pohádky."

Podle pověsti pastýře proklel duch zdejších hor Praděd a proměnil ho ve skřítka, kterého nikdo nevezme pod střechu a chodí kolem jezírek.

Začal jsem psát pověsti, aby lidé věděli, kde žijí

Kolem Rejvízu je řada strašidelných pověstí. Sotiris Joanidis napsal o zdejším kraji několik knih.

"Zázrak je počítač. Uděláte v něm celou knihu, jenom ji dáte do tiskárny, aby vám to vytiskli. Já jsem začínal na počítači v roce 1993. Nejdřív jsem udělal brožurku, která měla 24 stran. Krátce na to jsem udělal malou brožurku o bájích a pověstech z okolí Rejvízu. Taky kolem třiceti stran. A rozdával jsem je Rejvízákům, aby věděli, kde žijí."

Brožurku, ve které jsou pověsti a báje, jsem od Sotirise Joanidise dostala před sedmi lety. Od té doby se mu psaní zalíbilo a vznikly knihy mnohem objemnější.

"Pak mě to nějak chytilo a po Rejvízu jsem udělal dějiny a báje z Ondřejovic. Pak jsem udělal letopisy Zlatých Hor, 540 stran. Samozřejmě, že to není geniální, měl bych k tomu mít lepší vzdělání. Ale kdyby si Zlaté Hory objednali knížku u nějakých profesorů, kteří Zlaté Hory viděli z Prahy, ta nevím, jestli by to byla knížka o Zlatých Horách."