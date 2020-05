Hudba oslavuje na střeše Lucerny západ slunce

"Chceme, aby si člověk vedle Václaváku připadal jako mimo čas a prostor," říká tvůrce městských projektů a herec Ondřej Kobza.

Letos na střeše Lucerny vznikl mimo jiné třešňový sad, inspirovaný Čechovovým Višňovým sadem. Pod více než dvaceti třešňovými stromy mohou návštěvníci rozjímat při výhledu na Prahu. Původně organizátoři mysleli, že budou lidé pozorovat rozkvetlé třešně, teď se jim při pohledu na Hrad nabídne zrání třešní. A protože jsme na střeše, budou tu i 's-třešní drinky.

"Máme rádi hříčky, takže nám Petr Jakubíček udělal S-třešní pivo. Je to fór, který není špatný. To pivo je tak hezké, že bych ho skoro nechtěl ani otevřít."

Poslední tón zazní, když se slunce schová za Pražský hrad

Ondřej Kobza prozradil, jak celý nápad se střechou vznikl:

"Před pěti lety jsem viděl fotku zelené zahrady v New Yorku v Brooklynu. Říkal jsem si, že bych to chtěl zažít v Praze a ptal se lidí, jestli neví o nějaké střeše. Dali mi tip na paní Havlovou, že má na Lucerně skvělou střechu, tak jsem se jí zeptal a ona s tím souhlasila."

Co můžeme čekat letos? Všude tu jsou třeště i v květináčích. Láká to uzobnout.

"Je to takový fór s-třešní sezóna. Je to slovní hříčka, která se dá pak rozehrávat. Máme tu velkou pecku, u které je nápis 'toto je velká pecka', máme tu s-třešní pivo, je to legrace."

Budou tu velké pecky i na představení?

"Určitě. Dneska tu je Vojta Dyk."

Kdo bude další?

"Nebudou to vždy slavná jména. Bude to například harmonikář, harfenistka, houslista a vždycky bude reagovat na ten západ slunce."

Když západ slunce nastane, připomenete to divákům?

"Máme tu oponu, kterou vždycky 20 minut před západem slunce zatáhneme a pak ji v ten moment slavnostně odhalíme."

Co bylo minulou sezónu nejúspěšnější?

"Představení Don do vany. Adam Plachetka tady zpíval pro lidi, kteří leželi v oblečení ve vanách."

Příští rok labutě? Vymyslím něco nového?

Letos organizátoři osloví například Lenku Dusilovou, Dana Bártu, Dagmar Peckovou a další umělce. Na střeše je i výstava o budování Paláce Lucerna, historii rodiny Havlů, stavitelů a majitelů Lucerny.

Letos střeše dominují třešně. Co bude příští rok?

"Příští rok bychom chtěli labutě, ale to jsem vlastně neměl prozrazovat. Představoval jsem si, že by tu lidi jezdili na labutích nad Prahou. Kdo by to nechtěl zažít, že? Ale na to zapomeňte, za rok to musí být překvapení, to musím vymyslet něco nového."