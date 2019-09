Divadlo Járy Cimrmana vstupuje do nové sezóny smutně, zemřel dlouholetý člen Jaroslav Weigel

Původně učitel výtvarné výchovy, v 60. letech novinář. Jaroslav Weigel začínal s Divadlem Járy Cimrmana spolupracovat jako grafik všech jeho tiskovin, plakátů a programů. Z jeho návrhů inspirovaných secesí vycházejí i webové stránky souboru. Zahrál si například školního inspektora ve Vyšetřování ztráty třídní knihy nebo továrníka Bierhanzla ve Vraždě v salónním coupé. Vzpomínáte na Bierhanzlovu mast?

"Nuže pánové, slyšeli jste někdy reklamní slogan: Bierhanzlova mast na lysinu past? Tak to je můj přípravek na vzrůst vlasů. Dnes myslím nejlepší věc toho druhu na světě."

Po Vraždě v salónním coupé se Jaroslav Weigel objevoval ve všech komediích, které si členové divadla napsali. Do povědomí diváků se zapsal také jako Žíla ve hře Akt nebo Děd Vševěd v pohádce Dlouhý, Široký a Krátkozraký.

Svěrák: Jak mluvil na jevišti, tak mluvil i v životě

Jeho kolega - herec a scenárista Zdeněk Svěrák - připomněl, že Weigel herectví nikdy nestudoval.

"On byl ideální příklad, jak má neherec na jevišti hrát, aby to bylo krásné. On v podstatě nehrál, v těch rolích jenom přibarvoval sám sebe. Jak mluvil na jevišti, tak mluvil v životě, jenže na jevišti trochu hlasitěji. Samozřejmě, že měl i talent."

"On měl ten humor suchý, takový glosátorský. Stačilo jen odfrknout a nebo říct slůvko a bylo to vždycky naprosto k věci," dodává jeho kolega herec Miloň Čepelka.

Jaroslav Weigel hrál i v několika filmech, například Jáchyme, hoď ho do stroje, Marečku, podejte mi pero!, Vrchní, prchni!, Jára Cimrman ležící, spící nebo Vratné lahve.

Pomoc nabízí divadlu mnozí herci

Pro oblíbený divadelní soubor je Weigelovo úmrtí další ztrátou v krátké době. Na konci července zemřel ve věku 67 let herec a manažer divadla Václav Kotek, který byl s divadlem spjat od roku 1973. Jaká tedy bude nová sezóna? Jak uvedl Zdeněk Svěrák, do souboru přišli noví herci Vojta Kotek, syn Miloně Čepelky Joska a Mirek Táborský.

"Je hezké, že v této svízelné situaci se ozývají kamarádi herci. Ozval se například Ondřej Vetchý s tím, že kdybychom měli nouzi, tak se naučí kteroukoliv roli. Tak uvidíme, co s tím uděláme, pro začátek zkusíme, že by Jana Husa alternoval s Táborským."

Divadlo bude i ve své 53. sezóně nabízet všech patnáct her, které cimrmanologové dobře znají. Jak dodal Zdeněk Svěrák, zatímco publikum mládne, soubor se snaží nestárnout.

"Ty texty jsou podle mě pořád životaschopné, lidi chtějí znovu a znovu slyšet ty naše věci. Důležité je, aby nebylo znát, že stárneme. Já všechno podřizuji tomu, abych zůstal svěží pro divadlo, aby diváci při odchodu z představení neříkali: už to není ono. Ten věkový průměr je hrozný, ale zároveň je to krásné. Je pěkné, když starý člověk není směšný, ale je komický. Když rozesmějete mladého člověka přes generace vzdáleného, tak je to krása."