České centrum v New Yorku on-line

Galerie, muzea, koncertní sály zejí prázdnotou. Jak se umělci vyrovnávají se současnou situací. České centrum v New Yorku nabízí na svých webových stránkách rozhovory s některými z nich. “Vybrali jsme české umělce, kteří v New York City nebo na východním pobřeží USA dlouhodobě žijí, jdou zde jako vyzrálé osobnosti uznávaní, jdou léta svou cestou ve svých výtvarných oborech a mají řadu příznivců a přátel také v krajanské komunitě. Jejich názory tedy určitě pomohou povzbudit ty, kteří se nyní ptají, co bude dál. Umělci i v této době inspirují a podporují ostatní svým pohledem na svět kolem nás a současné dění,“ říká ředitel ČC v New Yorku Miroslav Konvalina.

„Se svými publikem komunikujeme na webu, sociálních sítích i v nově pojatých newsletterech. Naše snaha prezentovat českou kulturu v zámoří pokračuje a určitě vymyslíme způsoby, jak ji i nyní zprostředkovat co nejširšímu publiku.“

Rozhovory natáčel Marek Milde z Českého centra New York a od zítřka si je budete moct přečíst i na našich webových stránkách. Mezi oslovenými jsou Petr Sís, Petra Valentová, Tom Kotík a Hana Shannon.

Česká kultura on-line

Uzavření se dotklo všech 25 poboček. Ty teď hledají cestu, jak pomoci šíření kultury i v těchto dnech. První vlaštovkou bylo např. on-line vystoupení Cirk La-Putyka s představením „Memories of Fools“, které sdíleli do 16 světových metropolí prostřednictvím sociálních sítí. „Velmi nás těší, že čeští umělci takto aktivně a kreativně přistoupili k celé situaci a rozhodně budeme jejich nápady a výstupy v zahraničí prezentovat do té doby, než se budeme opět moct vrátit k běžné činnosti,“ uvedl generální ředitel Českých center Ondřej Černý.